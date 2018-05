"Tódalas mulleres que coñezo" y "Elis", premios del público del Primavera do Cine

"Tódalas mulleres que coñezo", de Xiana do Teixeiro, y "Elis", de Hugo Prata ganan el premio del público al mejor largometraje gallego y luso, respectivamente, del VII Festival Primavera do Cine de Vigo, que se clausuró ayer. Por su parte, el jurado concedió a "30 lumes", de Diana Toucedo el premio al mejor largometraje gallego y a "A fábrica de nada", de Pedro Pinho el de mejor largometraje luso.

El público del Primavera do Cine otorgó otros cuatro premios a través del sistema de votos en las proyecciones. Así, "O vestido de Myriam", de Lucas H. Rossi se llevó el galardón al mejor cortometraje luso, mientras que el premio al mejor cortometraje gallego fue, ex aequo, para "La mujer invisible", de Noemí Chantada, y "Matria", de Álvaro Gago. Asimismo, el premio al mejor videoclip fue para "Infereis-Basanta", de Xaime Miranda, y el de mejor cortometraje de animación para "Áuga mole", de Aura Gonçalves y Alejandra Ramires.

El director del Primavera do Cine, Juan de Castro, clausuró el festival dedicando esta edición a todo el equipo que lo ha hecho posible, y agradeciendo su apoyo al Concello de Vigo y a la Diputación de Pontevedra, al tiempo que lamentó que Agadic no haya concedido ninguna ayuda "al único festival de Galicia que proyecta en exclusiva obras audiovisuales gallegas y lusófonas".

La gala, que se celebró en el Auditorio do Concello, contó con la actuación musical de Joao Paulo, y fue presentada por Chola, a it girl. Ocho títulos compitieron este año en la sección oficial del Primavera do Cine, que este año homenajeó a la productora Chelo Loureiro.