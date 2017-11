El experiodista de TVE Rafael Díaz Arias afirma que la audiencia prefiere los mensajes incendiarios

Recuperar un periodismo audiovisual equilibrado será una tarea muy complicada porque la ciudadanía ya no busca mensajes neutrales y la audiencia no quiere una información equilibrada y neutral, si no que prefiere "mensajes incendiarios". Esta es una de las conclusiones que ha expuesto el ex periodista de TVE y actual profesor de la universidad Complutense Rafael Díaz Arias, que ha presentado el libro "La información periodística en televisión".