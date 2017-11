La Casa Blanca avala que el hombre es la "causa dominante" del cambio climático

Un informe elaborado por 13 agencias federales de Estados Unidos y avalado por la Casa Blanca concluye que los seres humanos son los principales responsables del cambio climático, en la medida en que los expertos no encuentran otra "alternativa convincente" que justifique la subida global y prolongada de las temperaturas.

Tras las dudas expresadas por algunos miembros de la Administración de Donald Trump sobre las causas y efectos del calentamiento global, el informe señala a la actividad humana como principal responsable de los sucesivos récords de temperaturas y el incremento de los desastres naturales, hasta el punto de que los investigadores advierten de que fenómenos como huracanes o inundaciones se harán ahora más frecuentes.

"Es extremadamente probable que las actividades humanas, especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero, sean la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX", reza el texto, resultado de un análisis -Evaluación Climatológica Nacional- encargado cada cuatro años por el Congreso.

"Para el calentamiento del último siglo, no hay otra explicación alternativa convincente que esté apoyada por el conjunto de las evidencias observadas", subraya el informe, que cuenta entre sus firmantes a científicos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), según 'The New York Times'.

Para los expertos, el calentamiento global es "evidente" y se traducirá, además, en el incremento del nivel del mar durante los próximos años. En el caso de EE UU, prevén que la temperatura media haya subido 1,4 grados a mediados del siglo XXI, el doble del crecimiento que ya se ha registrado desde 1986.