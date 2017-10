El Nobel de Literatura premia la "fuerza emocional" del británico Kazuo Ishiguro

Galicia ya premió al Nobel, que visitó Santiago en 2007 | Kazuo visitó Galicia hace una década. La especie de utopía al revés que recrea en "Nunca me abandones" -obra luego llevada al cine- fue premiada con el Novela Europea Casino de Santiago en 2006. Y, a propósito del galardón, visitó la comunidad y fue entrevistado por FARO. Recuerdan testigos presenciales de la conferencia que dio en 2007 y en la que habló sobre las lenguas minoritarias, que lamentó que se tradujera poco, a su juicio, en la literatura inglesa. La obra crítica y bien construída "Non me deixes nunca" fue traducida por Eva Almazán (Galaxia).

Galicia ya premió al Nobel, que visitó Santiago en 2007 | Kazuo visitó Galicia hace una década. La especie de utopía al revés que recrea en "Nunca me abandones" -obra luego llevada al cine- fue premiada con el Novela Europea Casino de Santiago en 2006. Y, a propósito del galardón, visitó la comunidad y fue entrevistado por FARO. Recuerdan testigos presenciales de la conferencia que dio en 2007 y en la que habló sobre las lenguas minoritarias, que lamentó que se tradujera poco, a su juicio, en la literatura inglesa. La obra crítica y bien construída "Non me deixes nunca" fue traducida por Eva Almazán (Galaxia).

El Nobel de Literatura premió ayer la "fuerza emocional" de las novelas del británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, un fallo sorprendente que enlaza con la línea de elecciones inesperadas de la Academia sueca en los últimos años. Autor de las novelas "Lo que queda del día", en cuya adaptación cinematográfica aparece Anthony Hopkins o "Nunca me abandones", también llevada a la gran pantalla. Su última obra, de fantasía, lleva por título "El gigante enterrado" y explora cómo la memoria se relaciona con el olvido, la historia con el presente y la fantasía con la realidad. Todas ellas han sido publicadas en español por Anagrama.



El recién premiado, Kazuo Ishiguro, aseguró ayer mismo que el galardón llega "en un momento muy incierto para el mundo, donde se ha puesto en cuestión sus valores, su liderazgo y su seguridad". Se ha mostrado optimista respecto a que este "inmenso" reconocimiento pueda "servir, aún de una pequeña manera, para alcanzar algo positivo en el mundo". El escritor de 62 años aseguró con humor que en un primer momento pensó que su premio era un bulo.



El autor británico ha defendido también su país de origen, Japón. "Siempre he dicho a lo largo de mi carrera que, aunque haya crecido y sido educado en este país británico, una gran parte de mi mirada al mundo y mi acercamiento artístico es japonés, porque provengo de una familia de allí", ha concluido.



Si en 2016 la Academia distinguió por primera vez el reportaje periodístico con la bielorrusa Svetlana Alexiévich y el año pasado traspasó el umbral de la literatura convencional con el cantautor estadounidense Bob Dylan, ahora ha regresado al campo más puramente literario pero ha optado por un autor que no figuraba en las quinielas previas.



Clásicos como el keniano Ngugi Wa Thiong'o, el israelí Amos Oz, el sirio Adonis o el japonés Haruki Murakami eran los nombres que dominaban todos los pronósticos, pero la Academia ha preferido al británico, que elogia por haber descubierto "el abismo más allá de nuestro ilusorio sentimiento de conexión con el mundo".



En declaraciones posteriores al fallo difundido en el antiguo edificio de la Bolsa de Estocolmo, la secretaria permanente de esta institución, Sara Danius, consideró a Ishiguro, autor de ocho libros, "un novelista brillante" que ha desarrollado su propia estética y "un magnífico artista de la lengua".



"Si mezclas a Jane Austen y a Franz Kafka, tienes a Kazuo Ishiguro. Tienes que añadir también un poco de Marcel Proust en la mezcla", dijo Danius sobre el autor de "Los restos del día" (1989), popularizada por la película "Lo que queda del día", que protagonizaron Anthony Hopkins y Emma Thompson en 1993.



Ishiguro nació en Nagasaki (Japón) en 1954, pero que se mudó con su familia a los cinco años al Reino Unido, donde se graduó en Inglés y Filosofía en la Universidad de Kent e hizo un curso de escritura creativa en la de East Anglia. Su primera publicación llegó en 1982 con "Pálida luz en las colinas", que al igual que su siguiente novela, "Un artista del mundo flotante" (1986) se ambientan en Nagasaki en los años posteriores a la II Guerra Mundial. En esas obras aparecen temas recurrentes en su narrativa como la memoria, el tiempo y el autoengaño y su característico modo de expresión "cuidadosamente contenido", resaltó la Academia.



Ishiguro ha escrito también obras de ciencia ficción como "Nunca me abandones" (2005) y ha impregnado su obra de sus influencias musicales, sobre todo en la colección de relatos "Nocturnos".



Ishiguro expresó el deseo, desde su domicilio londinense, de que el Nobel ayude a "unir a las personas a nivel internacional". El autor explicó que "vivimos un periodo de la historia donde todo el mundo se está mirando a sí mismo y las personas en sus comunidades intentan separarse". Ishiguro señaló que recibir el Nobel ha sido algo "maravilloso y totalmente inesperado" y confesó que se siente "avergonzado" al haber sido condecorado "al haber tantos grandes autores vivos a los que no se lo han dado".



El editor del autor en España, Jorge Herralde, contó que "Ishiguro está como al margen de la sociedad literaria. Me ha contado su agente que cuando le han dicho que había ganado el Nobel ha contestado '¿qué premio?' porque ni se lo imaginaba".









Antonio García Teijeiro - Premio Nac. Lit. Infantil y Juvenil 2017

"A súa capacidade de emocionar sacúdete"

García Teijeiro –Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil este ano– indica de Kazuo que lle "sorprende a súa capacidade de emocionar, a pesar de facelo cunha prosa ás veces fría, moi concisa, pero que te sacude como un puñetazo con moita forza". Tamén "a facilidade de traer ao presente a memoria", destaca.





Ledicia Costas - Premio Nac. Lit. Infantil y Juvenil 2015

"Fascinoume o uso da fantasía para tratar a morte"

"Fascinoume o manexo da fantasía para tratar uns temas tan rotundos coma o amor e mais a morte na obra "El gigante enterrado". É un mestre no dominio dos recursos fantásticos, seres míticos e criaturas marabillosas, para explicar a realidade. Valoro moito nel esa capacidade", indica Costas desde Brasil.





María Alonso - Traductora de Kazuo ao galego

"Comecei a lelo logo de traducilo e enganchoume"

A traductora de "Nocturnos" (Galaxia, 2010) di que lle custou "moitísimo" escribir a primeira frase do libro en galego. "Quedoume gravado. Gustoume moito, pero dáme a impresión de, a pesar da orixe xaponesa, é un autor profundamente británico. Empecei a lelo logo de traducilo e enganchoume; sorprendeume".