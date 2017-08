Kendrick Lamar, rey del clip musical

El rapero estadounidense Kendrick Lamar triunfó ayer en los premios MTV Video Music Awards (VMA), que se celebraron en el Fórum de Los Ángeles, al llevarse cinco estatuillas, incluyendo el codiciado galardón al mejor clip del año por su tema "Humble".

Lamar, en imparable ascenso gracias a su último álbum "Damn" (2017), se llevó también los premios a los mejores efectos especiales, la mejor dirección artística, la mejor dirección y el mejor vídeo de hip-hop. Tan solo le faltó una guinda para rematar una noche ideal ya que el británico Ed Sheeran le arrebató el galardón al mejor artista del año, una de las novedades de esta edición, pues por primera vez los premios VMA no separaron a hombres y mujeres en categorías diferentes.

Por otro lado, Khalid se llevó el premio al mejor nuevo artista, Zayn y Taylor Swift obtuvieron el galardón a la mejor colaboración por "I Don't Wanna Live Forever" y Kanye West ganó el reconocimiento a la mejor coreografía por "Fade." Asimismo, Fifth Harmony y Gucci Mane ganaron el VMA al mejor vídeo pop por "Down", mientras que Lil Uzi Vert se llevó el premio a la mejor canción del verano por "XO Tour Llif3" al derrotar al remix de "Despacito" a cargo de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber. Esta derrota de "Despacito" llega después de que en las redes sociales hubiera controversia por su ausencia en las categorías reinas de los premios cuando se trata de un éxito mundial que batió el récord de visitas en YouTube.

Acompañada por niños y personas de la tercera edad, Miley Cyrus interpretó la canción Younger Now. La nota peculiar la puso Lorde, quien en las redes sociales había anunciado que tenía gripe y que por esa razón no entonó su tema "Homemade Dynamite" sino que mostró una versión en playback mientras se dedicaba a bailar durante toda la canción. Katy Perry y Nicki Minaj, con un show inspirado en la iconografía del baloncesto, Ed Sheeran y Thirty Seconds To Mars fueron otras de las estrellas que se pasearon por los premios. La cantante Pink, que interpretó sobre el escenario varias de sus canciones más populares, recibió el premio Michael Jackson Vanguard Award como homenaje a su trayectoria profesional.