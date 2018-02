La Escola de Canteiros realiza una escultura en homenaje a los brigadistas

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde de Fornelos, Emiliano Lage, firmaron ayer un convenio por el que la Escola de Cantería de Poio cederá una pieza de más de dos metros de altura con la figura de un bombero con la que el Concello quiere realizar un homenaje a los brigadistas forestales Julio Martínez da Silva y Rodrigo Amo González que fallecieron en un incendio en el año 2010.

Silva destacó que, esta obra realizada por el alumnado de la Escola de Cantería de 4.200 quilos, tiene por objetivo "render homenaxe a todas as persoas brigadistas da provincia pola súa defensa dos montes, pero en particular, aos falecidos o día 12 de agosto do 2010 en Fornelos". La presidenta recordó que el "12 de agosto de 2010 faleceron en Fornelos de Montes os brigadistas Julio Martínez Da Silva, natural de la parroquia de Estás en Tomiño e de Rodrigo Amo González, veciño da parroquia de Priegue en Nigrán". Ambos bomberos trabajaban en el incendio de la parroquia de Oitavén en Fornelos que afectó a más de cien hectáreas de superficie.

Carmela Silva señaló que el alcalde de Fornelos llevaba tiempo reclamando este convenio para poder inaugurar la plaza con la que quieren rendir un homenaje a estos dos brigadistas.