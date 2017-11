Sin recurso contra la absolución por los despidos de la Cámara

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido no presentar recurso contra la sentencia absolutoria del expresidente de la antigua Cámara de Comercio de Pontevedra, Antonio Gómez Rivera, y la exsecretaria de la entidad, Rosario Lorenzo Pontevedra; por un delito contra la administración de Justicia. El fiscal entendía que los despidos de cuatro trabajadores de la entidad fueron una represalia por destapar las supuestas irregularidades en el seno de la Cámara. No obstante, el juez concluyó que no quedó probada esta tesis y absolvió a ambos. La sentencia será firme si no se presenta ningún recurso.