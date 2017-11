El BNG expone hoy en el Principal sus bases para "un futuro mejor para Galicia"

El BNG de Pontevedra presentó ayer el nuevo documento del partido en el que se recopilan las bases democráticas que la agrupación propone a todos los agentes políticos y sociales de Galicia para pactar una línea de trabajo de futuro para el territorio.

Así lo expuso el concejal de Pontevedra y representante comarcal, Demetrio Gómez, que destacó que muchas de estas propuestas "no son nuevas, sino que llevan formando parte del ideario del BNG mucho tiempo". "Tenemos que aprovechar las potencialidades de nuestro territorio", aseguró.

"En Galicia se hacen muchas cosas bien y tenemos grandes recursos y personas. Pero hay quien no quiere que los aprovechemos. Por ejemplo, el gobierno del PP, que permitió que Ence se mantenga 60 años más en la ría, lo que hace imposible de explotar todas sus potencialidades paisajísticas y pesqueras", expresó Gómez. El representante comarcal también apeló a los montes, "uno de los grandes recursos del país y que están siendo destrozados" por la política forestal de la Xunta.

Para analizar estas cuestiones, hoy viernes estará en el Teatro Principal la portavoz de la agrupación en el Parlamento Gallego, Ana Pontón, a partir de las 20.30 horas. Le acompañarán la concejala pontevedresa Carme da Silva y el portavoz del grupo municipal del BNG en Soutomaior, Manu Lourenzo.

El citado documento, que se debatirá hoy, divide sus 33 puntos en bases políticas, económicas y financieras, sociales y culturales y, por último, administrativas y judiciales.

Demetrio Gómez destacó que estas bases "son producto de un amplio trabajo previo desde la última asamblea del partido" y no salen a la luz ahora para aprovechar el debate sobre la independencia de Cataluña. "Galicia es Galicia. No Cataluña, ni Flandes. Nosotros creemos en nuestros derechos, pero no vamos a rebufo de nadie ni tenemos que mirar hacia ningún lado", finalizó.