Las obras de mejora del vial provincial en Barro comenzarán la próxima primavera

La Diputación y el Concello de Barro ratificaron el convenio de colaboración para la mejora de la carretera provincial EP-0505 en el municipio de Barro. La presidenta provincial, Carmela Silva, acompañada del diputado de Mobilidade Uxío Benítez, firmaron el acuerdo con el alcalde, Jose Manuel Fernández Abraldes, mediante el que se ejecutará la actuación. Supondrá una inversión de 327.565 euros a repartir entre el 70% aportado por la institución provincial y el 30% por el Concello. Las obras permitirán renovar de manera integral la capa de rodadura, crear un espacio de movilidad segura para el tránsito peatonal y ciclista, así como la instalación de nuevo saneamiento y elementos de calmado de tráfico.

El diputado Uxío Benítez destacó que la mejora de la EP-0505 fue una de las primeras demandas del alcalde de Barro al gobierno provincial, ya que la carretera fuera objeto de sucesivas actuaciones incompletas por parte del anterior gobierno provincial que generaron malestar entre la población: "Era precisa unha actuación definitiva que ademais dotase de servicios á zona". El nacionalista señaló que estudiadas las posibles soluciones se llegó a la conclusión de hacer un proyecto integral de urbanización y mejora de abastecimiento, con pasos de peatones sobreelevados (cuatro), nueva señalización horizontal y vertical y la creación de un espacio de tránsito peatonal y de bicicletas.

Benítez destacó que el presupuesto de las obras asciende a 327.565 euros y que la contratación se iniciará de forma inminente tan pronto como llegue la autorización de Patrimonio, debido a la proximidad de la iglesia de Perdecanai. Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, podrán iniciarse en la primavera de 2018 y una vez finalizados la carretera será transferida al Concello de Barro.

Por su parte, el alcalde, Xosé Manuel Abraldes explicó que el ámbito de actuación de las obras será 1,2 kilómetros desde la N-550. "Nesta estrada transita moita xente andando, non tantos vehículos, polo que era fundamental unha reserva de espazo para o tráfico peonil e de bicicletas. Agradezo que se recollera a nosa proposta e que se dea rematado a actuación", dijo.

Asimismo, Abraldes recordó que hace más de diez años que el vial está permanentemente en obras con pequeñas actuaciones, sobre todo en épocas preelectorales. "Entendemos que unha obra dun quilómetro haina que facer cun proxecto e executala. Aos veciños resultábanlles moi estrañas tantas fases, polo que saber que no 2018 estará todo executado para nós é fundamental, sobre todo porque terá servizos dos que carece boa parte do noso concello", subliñou.

Finalmente, Carmela Silva manifestó su satisfacción por alcanzar este acuerdo y destacó que "as institucións estamos obrigadas a elaborar proxectos e levar a cabo actuacións e obras para que veciñas e veciños poidan dispor de todos os servizos aos que teñen dereito".

Silva dijo que su gobierno bipartito "caracterízase polo respecto total á autonomía local dos municipios, pois son os alcaldes e alcaldesas as que verdadeiramente saben o que necesitan e queren os seus veciños e veciñas. Nós non tomamos decisións arbitrarias e unilaterais de accións nos concellos. Nós temos un modelo de actuación nas infraestruturas provinciais que se basea en mellorar a mobilidade, a accesibilidade e a seguridade para todos e todas as veciñas".

"Quero dicir publicamente que o alcalde de Barro, co seu traballo, dignifica cada día aos políticos", destacó, para añadir que "as obras non deben estar pensadas para rematalas xusto antes dunha cita electoral", afirmó Silva.