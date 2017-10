CARLOS LEIRÓS "Como entrenador creo que la salud depende, en primer lugar, del estado emocional"

Personas ostomizadas, cuidadores y familiares compartieron ayer unas horas con especialistas en fisioterapia, deporte, psicología y osteopatía en la segunda Xornada Provincial de Ostomías. De nuevo el encuentro buscaba concienciar sobre esta discapacidad invisible que padecen unos 2.000 vecinos de la provincia que han sido sometidos a este tipo de intervenciones quirúrgicas en las que se realiza un orificio en el abdomen para sacar al exterior el tubo digestivo o urinario (estoma), a través del cual se expulsan las heces o la orina. Entre los ponentes figuró el entrenador personal Carlos Leirós, que dedicó su conferencia al tema "Ejercicio físico y ostomías".

- Uno de sus mensajes ha sido que muchas veces son los propios pacientes ostomizados los que se ponen límites?

-Si, cuando con el ejercicio físico literalmente pueden llegar hasta donde ellos quieran, en muchos casos esas limitaciones son más autolimitaciones que algo real. Sabiendo y comprendiendo la enfermedad hay que actuar en consecuencia y saber cómo podemos adaptar a ella la parte deportiva, no todas las colostomías o ileostomías son iguales, entonces a partir de ahí un entrenador o la persona que ha sido sometida a esa intervención tiene que saber cómo adaptar la práctica deportiva y a hacerla con total tranquilidad y normalidad.

- Usted padece colitis ulcerosa ¿cómo le ha ayudado el ejercicio físico?

-Si, sufro colitis ulcerosa, que no es lo mismo que una ostomía, no tengo bolsa. Y en caso el ejercicio físico puede decirse que ha ayudado a rebajar mi tensión, al sufrir este problema intestinal soy una persona bastante tensa, bastante intranquila, y en gran medida el ejercicio físico lo que hacía era controlar este problema, relajar, hacer que todo fuese más suave.

- Insiste en que con el deporte puede encararse tanto la apatía como la hiperactividad

-Las dos cosas, todo depende hacia donde lo quiera encarar: si es una persona a la que han intervenido para hacer una colostomía y es inactiva, está muy baja de moral y le cuesta mucho moverse casi seguro habrá que optar por un ejercicio de intensidad, por darle vida; mientras que si es una persona demasiado tensa, nerviosa, que no para quieta se elegirá un ejercicio más pausado, tipo hipopresivos, yoga o pilates.

- ¿Recomienda eso mismo para todos en general?

-Si, de hecho en la conferencia expliqué que con el ejercicio puedes activar el sistema simpático y el parasimpático, actualmente vivimos en una sociedad demasiado rápida, demasiado veloz, estamos con el sistema simpático demasiado activado, tenemos hormonas del estrés, ansiedad, y de vez en cuando siempre está bien llevar al organismo a un estado más tranquilo y relajado, y a ello contribuye en gran medida el ejercicio físico.

- ¿Cuál sería una buena pauta a seguir por los adultos al hacer ejercicio?

-Una buena pauta reside en el equilibrio, esa es la pauta: no hacer nada desmesurado y aplicar tanto intensidad como relajación, no todo es rápido ni todo es zen ni tranquilidad, entonces vamos a buscar un equilibrio en cualquier tipo de entrenamiento; siempre vamos a buscar activar el organismo de una determinada manera y cuando lleguemos al final de la sesión buscaremos que ese organismo vuelva a niveles normales de relajación para que no soporte un estrés a mayores.

- ¿Qué es lo que más le solicitan las personas a las que entrena?

-De todo, mucha gente te viene con lo típico de "quiero perder peso" o "quiero ganar masa muscular", pero una vez que vas teniendo entrenamientos personales con esa persona compruebas que el problema no es ese, el problema es otro, muchas veces por ejemplo como resultado del estrés, y lo que vas a tener que hacer como entrenador es ayudar a gestionarlo en tus entrenamientos y hacer que esa persona vaya librándose de él poco a poco. Es un tema complicado a la par que precioso (sonríe).

- ¿En qué deberíamos enfocarnos para mejorar nuestra salud?

-Como entrenador creo que la salud de una persona depende, en primer lugar, de su estado emocional, de cómo se encuentre personalmente a nivel cerebral, de sus pensamientos. Después está la alimentación, que va a suponer un 65% o un 70% del resultado y el resto lo va a hacer el ejercicio. Combinando esas tres grandes ramas, por llamarles así, podemos decir que vamos a tener calidad de vida.

- ¿Los pontevedreses somos muy deportistas?

-Si, solo hay que venir a A Xunqueira y ver cómo la gente ha incrementado su práctica de actividad física, algo que está genial, la gente ahora está muy concienciada sobre la práctica del ejercicio físico.

- ¿Está igualmente concienciada sobre la importancia de informarse sobre el ejercicio físico?

-Ese es precisamente el fallo, muchas veces la gente hace salvajadas al entrenar que empeoran la salud, así que hay que enseñar a la población a incorporar el ejercicio que suponga salud y no grandes entrenamientos porque creo que me sientan muy bien. Si vas a correr necesitas cierta técnica, reforzar algunos grupos musculares y que al final esos entrenamientos no te lleven a una lesión. Otro ejemplo es el fútbol, que es un deporte bastante practicado y todos acaban con problemas en los tobillos, rodillas, caderas, espalda incluso, y esos aspectos negativos es fácil eliminarlos si conocemos como prevenirlos.