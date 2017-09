Marea exige dotación para el Centro de Salud

La vicepresidenta del Parlamento y diputada de En Marea, Eva Solla, se reunió ayer con los concelleiros de Marea Marín, Sandra Pesqueira y Aarón Franco. Solla denunció en su comparecencia el despilfarro de dinero público por parte del gobierno gallego. "No se puede hacer un centro de salud de 5,6 millones de euros y después no dotarlo", dijo la diputada.

Transcurridos 6 meses desde su apertura, presenta ya deficiencias y no cuenta con la mayor parte de los servicios prometidos, aseguró la formación política ayer. En Marea y sus representantes en Marín recordaron que el punto de atención continuada no cuenta con servicio de radiología, por lo que la diputada anunció que presentará en el Parlamento diversas iniciativas orientadas a saber cuando van a dotar de este servicio al centro. "No es comprensible que el propio presidente da Xunta anuncie 4 consultas de fisioterapia e a día de hoy lo que se tenga sea una lista de espera de 3 meses para una simple consulta", añadió Eva Solla.