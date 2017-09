Manifestación en Pontevedra en apoyo a Juana Rivas

La Asemblea de Mulleres de Galiza Nova llama a la ciudadanía a participar en la movilización contra el machismo convocada para hoy, a partir de las 19 horas en la Plaza de la Peregrina.

El movimiento feminista convoca esta movilización "para reclamar unha xustiza sen machismo e colocar no debate público a necesidade de dotar de medios e profesionais a unha xustiza que non protexe ás mulleres que sofren violencia". Entienden que "Juana Rivas é só un exemplo mediático do que a xustiza machista fai todos os días, tamén en Galiza", indican las convocantes.

Desde el colectivo feminista de Galiza Nova indican que "a mocidade non pode dar ás costas á realidade do noso país, onde as cifras de mulleres asasinadas e en perigo son intolerábeis". Además, "os fillos e fillas de mulleres maltratadas sofren tamén o machismo e debemos asegurar a súa protección con garantías". Indican que "a xustiza non protexe ás mulleres maltratadas, e un exemplo témolo no caso de Juana Rivas", concluyen.