Mariña Paz: "Con las calles peatonales da menos pereza salir a caminar"

- ¿Desde cuándo estudias música?

- En realidad me apunté a las actividades extraescolares de mi cole, cuando iba a Barcelos. Ahora voy a clases particulares.

- ¿En Pontevedra?

- Si.

- ¿No vas a estudiar fuera?

- No. ¿Por qué?

- Quería saber si ibas a otras ciudades en ocasiones, por ejemplo para comprar ropa...

- A otras ciudades voy, pero para comprar ropa salgo por Pontevedra. Las tiendas que me gustan están todas aquí. Voy a Benito Corbal, me gusta pasear y elegir. Yo vivo en el centro y me resulta cómodo. En cualquier caso en esta ciudad da igual donde vivas porque andando siempre llegas pronto a los sitios.

- ¿De pequeña ibas andando al colegio?

- Fui desde bastante pequeña sola al cole, creo que tenía 8 o 9 años. Había gente en los pasos de cebra que nos ayudaban a cruzar entonces eso nos hacía sentir más seguras.

- Supongo que ahora que estás en el instituto ya es más natural andar por la calle y quedar con amigos...

- Si. Pontevedra en ese sentido está muy bien porque puedes quedar en cualquier plaza, hay muchos sitios de ocio y no pienso en la seguridad.

- ¿Con 13 años no viste la ciudad llena de coches?

- No. Pero me lo han contado y vi fotos. Creo que si tuviéramos que poner todo como antes sería "un rollo". Con todas las calles peatonales es muy fácil y da menos pereza salir a caminar. Además, así contaminamos menos. Creo que eso es muy importante.

- ¿Cuáles son tus paseos preferidos cuando quedas con amigos?

- Muchas veces vamos por la zona vieja. Hay muchas plazas para sentarse tranquilos a tomar un batido, comer una hamburguesa.

- ¿Le recomendarías Pontevedra a tus nuevos amigos de fuera?

- Yo creo que le va a gustar a toda la gente que venga, sobre todo a los jóvenes y a los niños que aquí podrán jugar en la calle sin preocupación.