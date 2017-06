Trabajadores de Elnosa piden a la subdelegada del Gobierno que interceda por la prórroga de la clorera

Trabajadores y miembros del comité de Elnosa en Pontevedra celebran en estos momentos un encuentro con la subdelegada del Gobierno, Ana María Ortiz, para tratar el futuro de la empresa clorera en la ría. Encabezados por Avelino García, presidente del comité, y acompañados por José Luis García Pedrosa, CCOO, el grupo fue recibido pasada la una menos cuarto.

"Vamos a pedir a la subdelegada, como máxima representante del Gobierno en Pontevedra, que interceda al ministerio que le competa sobre la concesión. Se le concedió a Ence y nosotros no somos menos. Nuestro expediente quedó atrás y eso que los argumentos para la prórroga son los mismos", destacó García momentos antes de entrar.

Los trabajadores lamentan que si no se da esa condición de una prórroga, la empresa no va a invertir. "¿Por qué esto no se mueve? Porque desde el ministeiro no nos dan ningún tipo de explicaciones", critica.

García recordó que el expediente fue abierto y la empresa preparó las alegacións sobre datos técnicos hace cerca de un mes y no recibió respuesta de ningún tipo. "Para que se mueva ese expediente nos tuvimos que mover en la calle. La calle fue lo que llevó a que ese expedientes se moviera", consideró.