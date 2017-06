El PP afirma que hay vecinos sin saneamiento que no figuran en la lista del Concello

El PP de Poio expresó sus "dudas" sobre el listado de núcleos sin saneamiento en el municipio presentado por el gobierno local y asegura que "hay vecinos que no aparecen en esa lista". El gobierno municipal respondió por escrito a la pregunta de la concejala del PP, Rocío Cochón, sobre las zonas de Poio que carecen de saneamiento. La edil popular había preguntado en la última comisión de Urbanismo de mayo que núcleos y vecinos de Poio faltaban aún por disponer de este servicio, y la respuesta llegó ayer con una lista elaborada por los técnicos municipales que no despeja todas las dudas de los populares. "Nosotros recibimos con frecuencia quejas de vecinos sin saneamiento y que piden este servicio, y que no salen en este listado", afirmó.

El informe entregado a los populares recoge el número de abonados, 7.993, y hace una enumeración de lugares sin saneamiento, como Vilariño, Fragamoreira, Río Mouro, Escusa, Rúa Bergantiños en Samieira, o Camiño do Lodeiro en Combarro y habla de "zonas aisladas a lo largo del municipio y de la PO-308", lo que para la concejala popular confirma viejas quejas trasladadas ya por el PP, al tiempo que levanta dudas.

"En primer lugar -explicó Cochón- nos parecen muy triste que en 2017 y en la PO-308 haya viviendas y negocios sin saneamiento, como reconoce el bipartito en este documento. El informe confirma lo que llevamos denunciando mucho tiempo, y por última vez la pasada semana, sobre la falta de saneamiento en tramos de esta carretera. No hablamos de un lugar remoto, sino de la vía que vertebra el municipio, donde hay vecinos sin conexión a la red en pleno siglo XXI", expresó la edil. "Además, hay viviendas que no aparecen en esa lista", apuntó la popular, que explicó que "recibimos cada mes solicitudes y comentarios de vecinos que se quejan de no tener saneamiento y que viven en zonas que no están recogidas en el listado que nos dieron", por lo que concluyó haciendo un llamamiento al vecindario que se encuentre en esa situación: "Que nos hagan llegar también sus demandas".