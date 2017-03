Los vecinos presentan 1.865 firmas para exigir más aparcamientos en Luis Rocafort

La plataforma de afectados presentó ayer por Registro en el Concello un total de 1.865 firmas de vecinos, comerciantes y usuarios de la avenida Luis Rocafort para exigir cambios en el proyecto de reforma de la calle que conllevaría más aparcamientos. A la vez, piden al gobierno local que explique las medidas que ha acordado tomar en relación a las demandas de la plataforma, solicitadas en anteriores escritos.



Los representantes vecinales solicitaron, también y por tercera vez, una reunión "urgente" con el alcalde, Gonzalo Pita, recordando que no han recibido contestación en las anteriores peticiones.



Recuerda la plataforma de afectados que la adjudicataria de la obra ya tiene previsto empezar a colocar los bordillos de las aceras la semana que viene, "con lo que el tiempo que tiene el alcalde para corregir determinados estacionamientos es muy corto".



En este sentido, apunta este colectivo que "si realmente tiene la intención manifiesta anunciada en el pleno del pasado lunes, de atender las demandas que considera viables, no puede esperar a reunirse con nosotros una vez finalicen las obras, que no ocurra como en la exposición del proyecto".



Por su parte, el regidor Gonzalo Pita hacía pública ayer tras conocer la presentación de las firmas, que las trasladará a la Diputación en cuanto se reúna con el diputado de Mobilidade, UXío Benítez, con quien conversó telefónicamente y quedaron en reunirse tan pronto "la agenda de ambos" se lo permita. Pita anuncia, que tras esta reunión recibirá a la plataforma para explicarles las modificaciones acordadas por la Diputación sobre las obras que se ejecutan en Luis Rocafort.