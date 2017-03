El PP critica a Lores por no alcanzar acuerdos para acoger a refugiados

El PP muestra su malestar tras conocer que a día de hoy el gobierno de Lores "no ha alcanzado ningún acuerdo para, desde el Concello de Pontevedra, colaborar con la acogida de personas refugiadas".



Apunta la concejal popular, María José Rodríguez Teso que "nos parece lamentable que el BNG de Lores aún no se pusiese en contacto ni con la Fegamp, ni con el Ministerio de Interior para ofrecer plazas de acogida de refugiados".



Para esta edil, "de palabra todo es muy sencillo pero es necesario ponerlo en práctica. Mientras el Concello no muestre su disposición, Pontevedra seguirá sin ofertar estas plazas".



Asimismo, la formación que encabeza Jacobo Moreira destaca que "mientras Pontevedra no está haciendo nada en este ámbito, otros concellos ya se ofrecieron a colaborar con la acogida de refugiados", y así ponen como ejemplo al Concello de Ribeira en el que se ofrecen 8 prazas o Concello de Ourense con 30, entre otros. En Galicia un total de 55 concellos ya mostraron su disposición a colaborar.



Viviendas vacías



"Esta es una muestra más de la falta de gestión del gobierno del BNG. Los hechos hablan más que las intenciones", manifestó Rodríguez Teso, quien recordó, además, que a día de hoy el gobierno local tampoco se adhirió aún al Programa de Viviendas Vacías impulsado por la Xunta de Galicia, a pesar de que existe un acuerdo plenario alcanzado el pasado mes de mayo. Diez meses después el BNG de Lores no ha hecho nada", indicó la concejala popular.