Pita alerta de que el estado de los contenedores subterráneos puede acarrear accidentes laborales

La auditoría realizada a los contenedores subterráneos de Sanxenxo ha arrojado una deficiencia común a buena parte de ellos, tanto los precintados como los que todavía se mantienen en uso, y es que su alto nivel de corrosión hacen que las operaciones de enganche conlleven un riesgo alto de caída en altura para el personal que los manipula.



La falta de seguridad fue precisamente la causa que llevó a la concejala de Medio Ambiente, Coral González-Haba, a precintar la isla situada en la Avenida de Madrid el año pasado. A finales del mes de marzo de 2016, la edil recibió un correo electrónico de la empresa adjudicataria de la recogida de residuos en el que le relata cómo la tapa de uno de estos contenedores se cayó cuando un operario se encontraba manipulando el equipo y fue parada por la grúa.



El gobierno local señala que "la seguridad de los operarios es una prioridad". Así lo explicó la edil de Medio Ambiente, que además de precintar las islas más deterioradas, comenzó a trabajar en una solución definitiva a este problema, que pasa por un contrato de mantenimiento que incluya la reposición de todos los elementos dañados.



Al respecto, recordó la concejala que las primeras islas fueron instaladas en Sanxenxo hace aproximadamente 16 años, periodo durante el cual los contratos de mantenimiento firmados por gobiernos del PP han incluido exclusivamente tareas de lavado, engrase y sustituciones superficiales. A ello destinaron entre 2008 a 2011 una partida de 101.078 euros y entre 2012 y 2016 un total de 186.871 euros. En total fueron 288.000 euros "tirados, porque no sirvieron absolutamente para nada; y permitiron que el deterioro fuera cada vez mayor, siendo incluso conscientes de la peligrosidad que entrañaban para el personal que los tiene que manipular".



Por un periodo de seis años



El contrato planteado por el gobierno local incluye el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, y hacerlo por un periodo de seis años suponía repartir en ese tiempo la inversión que la empresa adjudicataria tendría que realizar para reponer todas las piezas necesarias.



Coral González revisó el estado de algunos de los contenedores junto al alcalde, Gonzalo Pita, y al concejal de Economía, David Otero, a la vez que anunciaba que el tripartito trabaja ya en soluciones alternativas, entre ellas la contratación por cuatro años, para garantizar que los contenedores estén funcionando este verano.



En la visita a varias de las islas situadas en el centro urbano, pudieron comprobar el óxido de las instalaciones, el mal funcionamiento de los rodamientos, las anomalías en el sistema de elevación, etc., una realidad que, dijeron, "heredamos del gobierno anterior, como tantas otras cosas fruto de la irreponsabilidad y de la dejadez".



Por ello, Gonzalo Pita reiteró su sorpresa por el boicot del PP a esta propuesta, además de los "superficiales argumentos" esgrimidos en el pleno por Paz Lago. "Llamé a Telmo Martín para que viniera a conocer el resultado de la auditoría en una reunión previa a la comisión informativa. Envió a Marcos Guisasola, que reconoció que era necesario una inversión. Y después en el pleno defendió este punto Paz Lago, demostrando un total desconoecemento desta realidade". Por todo ello, el Gobierno local concluye que el sentido negativo del voto del PP obedece exclusivamente a una estrategia revanchista de desgaste al Gobierno local "e non a querer solventar os problemas que deixaron neste pobo".