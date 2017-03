Un incendio calcina el salón de una vivienda en la Avenida de Lugo

Bomberos y efectivos de la Policía Local acudieron en la tarde de ayer a un quinto piso en el número 15 de la avenida de Lugo para sofocar un incendio que se declaró en el salón de una vivienda.



Fue un particular el que avisó del incendio al 112 sobre las 19 horas de la tarde de ayer, que movilizó a los m edios de emergencia. Una vez en el lugar se encontraron con la vivienda llena por una intensa humareda pero ya no había nadie en el interior. Al parecer, según explican desde la Policía Local, el fuego se inició en un ordenador, pasando luego a la mesa y calcinando después de la totalidad del salón.



Extinguidas las llamas, los bomberos permanecieron hasta casi las nueve de la noche en el edificio ventilando el intenso humo que había generado el incendio. Además, tuvieron que examinar bien los restos de los muebles que habían ardido para comprobar que no quedaba ningún rescoldo activo. Tras realizar las comprobaciones necesarias, abandonaron el lugar. Aunque el fuego solo afectó al salón, el intenso humo causó daños en el resto de las estancias. No se registraron daños personales aunque sí hay que lamentar la muerte de un perro que residía en con los inquilinos del inmueble que se vio afectado por el fuego.