Para la oposición, un acto más de "propaganda"

Frente al optimismo mostrado por parte del gobierno popular, después de la reunión con el director xeral de Enerxía, aparece la crítica de los grupos de la oposición ante lo que consideran un nuevo acto de "propaganda" por parte del alcalde, Jesús Vázquez, más interesado en "la foto que en realidades". Y cuestionan ese encuentro en el que, según la nota emitida por parte de la Xunta, "solo hay el anuncio de un estudio".

Sobre esta cuestión, por parte de los grupos de la oposición no sorprende que en las juntas de área el responsable del área termal, Jorge Pumar, evitase dar respuesta a las preguntas que se plantearon sobre esta cuestión. Y así, el edil de Ourense en Común, Miguel Doval, alude en que las últimas, en algunas de la cuales no asistió, se le pidieron datos sobre ese estudio, que por lo dicho ayer "no hay nada de nada".

Más crítico se mostraba el portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, en el sentido de que "no me creo nada", en alusión a que "vende un termalismo que no existe", aunque reconoce el potencial natural "con el que contamos", pero cuestiona abiertamente la política que se lleva a cabo. Sobre la reunión evitó pronunciarse, por entender que "no sirve para nada".

Por su parte, desde el grupo socialista "una más del alcalde" y aludir a que se están "vendiendo muchas cosas, pero ninguna realidad", y ahora anuncia que van a hacer un estudio. Nada nuevo, aseguran.