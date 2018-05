Un edil detenido por agresión a su padre dice que es la víctima y que se cayó solo

José Manuel Barreiro declaró en calidad de detenido ante la juez de Xinzo ayer, investigado por herir presuntamente a su padre de 78 años en una agresión que tuvo lugar el martes en el domicilio del mayor en Os Blancos. El hijo, de 48, es edil del grupo de gobierno en el Ayuntamiento, acta a la que no renunciará, tal y como aseguran tanto su defensa como el alcalde, José Manuel Castro (PP): "É un problema persoal, non político". Barreiro, al que la juez dejó en libertad ayer a mediodía, con la única obligación de comparecer los días 1 y 15 en el juzgado, contradice a su padre. Sostiene que la víctima es él y que el septuagenario, después de propinarle supuestamente un puñetazo, se golpeó en la cabeza al caer solo hacia atrás. Sin embargo, no quiere presentar denuncia ni acusar a su padre aunque cuenta con un parte de lesiones, afirma su letrado.

El progenitor también declaró

Manuel Barreiro fue atendido en el centro de salud de Os Blancos y derivado al CHUO para un TAC como medida de precaución. Sufrió heridas en la cabeza -le pusieron grapas por una brecha en la parte posterior-. El señor acudió posteriormente al cuartel de la Guardia Civil en Xinzo de Limia para presentar denuncia. Agentes del instituto armado arrestaron a José Manuel Barreiro a las 23.45 horas del martes. Tras pasar una noche en el calabozo, ayer fue puesto a disposición de la juez. Ninguna parte pidió medidas cautelares. Se investiga un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica. El progenitor también prestó declaración ayer a mediodía en el juzgado.

Padre e hijo llevaban meses sin relación, desde finales del año pasado. El martes, el presunto agresor se presentó en el domicilio del mayor en la aldea de Covelas (él reside en otra localidad del municipio). Según su hermano Xan, habían tenido una conversación previa por teléfono por un asunto familiar. "Chamou, faloulle mal por teléfono e meu pai colgoulle". Según esta versión, José Manuel se presentó anteayer por la tarde en el domicilio del padre. "O meu pai, un discapacitado coa parte esquerda inmovilizada, estaba sentado coa manta no sofá. El díxolle a berros que por que lle colgara, o meu pai empuxouno para que marchara pero o meu irmán empezou a mallar nel. Tirouno, arrinconouno e ensañouse. Díxolle que o ía matar, pero a meu pai deulle tempo a darlle un golpe nun ollo para quitalo de encima".

La defensa de José Manuel Barreiro aportará al juzgado la relación de llamadas para probar, según esta parte, que tras ver que el padre se había lesionado, esperó a que llegara la ambulancia y un primo que lo acompañó al centro de salud. "Estuvo esperando y lo estuvo asistiendo mientras tanto". El hermano lo niega: "Quitoulle o teléfono e púxose a limpar o sangue todo, por se viña a Garda Civil. Se fora o meu pai quen o agredira, o normal é que o levara el". El abogado del edil, que incide en que los hechos "son un tema particular, nada que ver con ser concejal", califica la denuncia como "totalmente incierta".

Barreiro hijo fue de número 3 en la candidatura del PP en Os Blancos, en 2015, pero según el alcalde no tiene militancia. El partido "no hará comentarios sobre una cuestión de ámbito familiar", dijo ayer un portavoz.