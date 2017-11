La subida de tasas, sin el respaldo pleno del gobierno en Cortegada

El PSOE denuncia el "abuso" en la subida de impuestos municipales por parte del alcalde de Cortegada, Avelino De Francisco, y éste apunta que las tasas llevaban congeladas 5 años, y que las subidas acordadas no cree que afecten a la economía de los vecinos.

El día 2 se celebró un pleno extraordinario con una única moción del PP donde "brilló su afán recaudatorio", y con el cual apunta no todos los ediles de su grupo de gobierno parecían estar de acuerdo, ya que "la mitad ,3 de 6, no acudieron al pleno". Y aunque el PSOE votó en contra, "consiguió subir los impuestos con su voto de calidad".

Asimismo, denuncia "no se incrementan los servicios ni de limpieza de caminos ni su mejora, que hace que en muchos casos sean intransitables a pié o cualquier en vehículo".

No consideran "ético ni moral" subir los impuestos a vecinos y comercios cuando "no se hace ni una mínima valoración del IPREM,ni tratan de mejorar la situación de muchas familias". Dicen que el concello no valora la situación de muchos comerciantes, sin importarle si su facturación es la suficiente para soportar más carga de impuestos, y echan en falta alguna campaña publicitaria por parte del concello para este sector, cuando parece que "el único interés del alcalde es mantener a toda costa el balneario abierto cueste lo que cueste a los vecinos". Aclara que no está en contra del balneario, sino de "la gestión nefasta que realiza el gobierno respecto a la gestión de los fondos públicos", como el gastar casi 200.000 euros en la preparación de un polígono industrial, que por ahora "no tiene ninguna empresa con ganas de hacer inversiones reales".

Apunta que si "alzara la vista al concello vecino vería que tiene un polígono a menos de tres kilómetros y una de las empresas donde la mayoría de los habitantes en paro de Cortegada tenían la esperanza de un posible empleo se desvaneció cuando cerró". Se pregunta porqué no se construye un hotel al lado del balneario, dado que por mucha categoría que tenga sin hotel tiene escaso recorrido, por lo que "si el alcalde tuviera ganas de crear empleo invertiría en lo que ya apostó fuerte".

Ante las quejas del PSOE, De Francisco aclara que las tasas de basura y sumideros solo suben para los vecinos 5 euros al año, cada una y para las empresas y hostelería entre 10 y 20 según el metro cuadrado de superficie que tengan, mientras que la tasa del agua se mantiene igual. Reconoce que faltaron tres ediles del PP, uno por estar operado, otro por motivos de trabajo y uno porque no estaba conforme con la subida a pesar de que cuando se celebró la Junta de Gobierno si apoyó la medida.

Asimismo, dice querer un hotel para el balneario pero por ahora no hay inversión privada interesada y le recuerda al PSOE que cuando estaba el bipartito no colaboró con el balneario y cuando la Diputación concedía subvenciones "votaba en contra". También aclara que el Concello todas las Navidades concede un premio al mejor escaparate, y este verano consiguió ayuda de la Diputación para una campaña de promoción del comercio local. Añade que "si no hay polígono no hay empresas" y por eso invierte allí, y que sí hay dos interesadas. Y cada año la Mancomunidad limpia los caminos.