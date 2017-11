DO propone que el Concello adquiera el complejo deportivo Bamio que sale a subasta

El grupo de Democracia Ourensana retoma su propuesta de que el Concello adquiera como infraestructura municipal el complejo deportivo Bamio, que se encuentra ubicado en el entorno de Mende y a Lonia, y muy cerca del campus universitario. Una iniciativa que tiene previsto llevar al pleno de diciembre, como anunció ayer su portavoz, Gonzalo Pérez Jácome.

En este sentido, y después que la plantease hace cuatro años, el 29 de agosto de 2013, en una reunión del Consello Municipal de Deportes, después de realizar las correspondientes gestiones relativas a cómo se debería proceder por parte del Concello en una posible subasta judicial que se llevase a cabo.

Así, Pérez Jácome señala que "después de cuatro años siguiendo la pista a este asunto", considera que llegó el momento, toda vez que las informaciones de que disponen la subasta judicial es inminente, y el precio de la propiedad "es totalmente asequible para las arcas municipales", ya que estaría en torno a los 1,5 millones de euros, aunque entiende que "podría cerrarse la operación por menos".

De lo que no tiene dudas el grupo de DO es que "sale muchísimo más económico pagar esa cantidad que construir una infraestructura nueva". Y aunque reconocen que se trata de unas instalaciones que no son nuevas, un complejo de estas características con el propio terreno en esa zona de la ciudad estaría en torno a los 8 millones de euros.

En cuanto a los servicios municipales para los que podría servir ese complejo serían varios, aunque destacan sobre todo la posibilidad de crear una escuela municipal de tenis, como estaba funcionando. Y destaca que cuenta con varias pistas cubiertas, algo de lo que la ciudad siempre careció.

Además, se trata de unas instalaciones que cuentan con diversas salas, una piscina al aire libre, y otras dependencias en las que se pueden llevar a cabo la practica de otros deportes, y que serían objeto de definición posterior.

Es por eso que para Jácome "se dan más que nunca" las circunstancias para adquirir una infraestructura útil para el concello y especialmente para un núcleo importante de población en esa zona de la ciudad, como es el de Las Lagoas, con un importante incremento de población.

Una propuesta que tuvo su punto de arranque en la comisión ordinaria del Consello Municipal de Deportes, en la que Pérez Jácome preguntó sobre la posible compra del complejo Bamio y se podrían reducir los plazos.

Una cuestión que el secretario del consello aclaró que los plazos responden al procedimiento administrativo, y advierte sobre la "certeza" de lo que se está a comprar pertenece a quién vende, por lo que se deberían establecer cautelas propias de una administración. Eso llevó a Jácome a plantear la compra en cuanto lo subasten.

Otro de los problemas, planteado en aquel momento por el gobierno socialista, era que no existía una partida de crédito suficiente para acometer la compra, así como se desconocía el precio final de la venta. El interventor planteó, como posible solución, realizar un pago a justificar con un habilitado que pueda pujar hasta lo máximo establecido.