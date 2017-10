La CIG impugnará los presupuestos de 2017 de Verín por no estar consensuados

La Confederación Intersindical Galega, CIG, anuncia que impugnará los presupuestos del Concello de Verín para 2017 ante la falta de negociación por parte del Grupo de Gobierno.

En la Comisión celebrada el pasado día 10 el Grupo de Gobierno les propuso para 2017 la recalificación de los puestos de los policías locales, "al parecer negociada con algunos miembros de la policía, no con la CIG", la aplicación del incremento previsto en la Ley de Presupuestos del Estado para 2017, del uno por ciento para todo el personal del Concello (funcionario y laboral), así como la homologación del personal laboral con el personal funcionario, aplicando en los presupuestos una partida de 30.000 euros, que se pagarían a cuenta.

Y según el sindicato, a pesar de "no estar de acuerdo con que no se incluyera al personal funcionario (no policial) en la propuesta de recalificación de puestos, requerimos al Concello para que nos entregara los Informes de Secretaría e Intervención que avalaban la legalidad de sus propuestas, a fin de poder someterlas, con garantías, a una votación de todo el personal".

Pues ahora resulta que el día 20, en la reunión de la Mesa Xeral de Negociación, el Grupo de Gobierno, en "una de sus características piruetas" de "escapismo" reveló que las propuestas realizadas en la reunión anterior "desaparecieran", que "ya no era para 2017, ahora eran para 2018".

Ante ello, la parte sindical preguntó que era lo que se estaba a negociar para 2017 porque si las propuestas correspondían al Presupuesto de 2018, "la Mesa Xeral en realidad no estaba tratando nada de lo solicitado por los sindicatos para incorporarlo al Presupuesto de 2017, a pesar de haber presentado la CIG una alternativa de más de 200 folios".

Denuncia que tras "vender" humo a diversos colectivos de personal sobre "fabulosas" mejoras laborales, salariales y de todo tipo, "lo cierto es que lo único que va hacer el Grupo de Gobierno de Verín en 2017 convocar 5 puestos de funcionarios por valor de 168.000 euros anuales, e incrementar el uno por ciento en todos los sueldos del personal como ordena la Ley de Presupuestos del Estado".

En consecuencia, apunta la CIG que no existiendo negociación de ningún tipo, sino "engaño", "dilación" y "bromas", impugnará la cuentas del Concello para 2017, por "violación del derecho a la libertad sindical, en la parte de negociación colectiva, a menos que se atiendan las alegaciones que se van a formular, una vez que el pleno municipal apruebe inicialmente los presupuestos locales".