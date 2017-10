Dos de los tres incendios forestales declarados en la parroquia Río Caldo del municipio ourensano de Lobios, y que afectan al parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, siguen activos en la mañana de este miércoles tras quemar una superficie de 300 y 90 hectáreas, respectivamente, mientras que el tercero está controlado, tras calcinar unas 51 hectáreas.

Además, la provincia de Ourense registra otros dos fuegos activos en Vilar de Barrio y Chandrexa de Queixa, que afectan a unas 50 y más de 20 hectáreas, respectivamente.

Según informa la Consellería do Medio Rural, sigue activo el incendio que comenzó el domingo por la noche en la parroquia de Río caldo en Lobios y que afecta a unas 300 hectáreas dentro del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. También permanece activo desde las 23,41 horas del domingo otro fuego en la misma parroquia de Lobios que ha quemado unas 90 hectáreas dentro del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Y continúa controlado desde las 20,10 horas del martes 3 de octubre otro fuego declarado a las 20,07 horas del lunes 2 en la misma parroquia de Lobios. Las últimas estimaciones de Medio Rural sitúan la superficie afectada en unas 51 hectáreas y afecta también al Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.



Activos

Asimismo, desde las 19,43 horas del martes está activo otro incendio en la parroquia de Rebordechao en el ayuntamiento ourensano de Vilar de Barrio, que afecta a unas 50 hectáreas. También hay activo un incendio en la parroquia de Queixa en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, que supera las 20 hectáreas calcinadas.

Por su parte, a las 20,30 horas del martes quedó extinguido el incendio forestal iniciado a las 22,35 horas del viernes en la parroquia de Chaguazoso en el municipio ourensano de Vilariño de Conso, que ha quemado unas 65,12 hectáreas de monte raso.