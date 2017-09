El PP reprocha al gobierno local de Ribadavia que no cree el servicio de conciliación

El PP denuncia que el gobierno socialista de Ribadavia incumplió, una vez más, un acuerdo plenario, aprobado por unanimidad en julio, para crear un servicio de conciliación familiar que se pusiera en marcha al inicio del curso 2017/2018. Recuerda que incluso la edil de Bienestar Social formuló una enmienda para crear una lista en la que se apuntaran los interesados para comprobar si existía demanda del servicio. No obstante, actualmente y ya con el curso escolar iniciado, "no se creó", pero además "no se creó ninguna lista de interesados".

Y ante una pregunta en el pleno de este jueves, critica que el alcalde respondió con "mentiras" y "excusas de mal pagador para justificar un incumplimiento que obedece únicamente a la dejadez y falta de capacidad de este gobierno para crear nuevos servicios que mejoren la calidad de vida de los vecinos".

Critica que el alcalde dijo que el servicio no podía implementar porque no existía partida disponible, cuando precisamente en este pleno se aprobó una modificación de crédito para comprar un vehículo para los servicios municipales, y recuerda el PP que ya le solicitara en su día que se incluyera una partida para esta finalidad en los presupuestos de 2017 .