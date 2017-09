La Xunta aclara que soterrar la avenida de Otero Pedrayo es un proyecto de la Universidad

El anuncio de remodelación de la avenida Otero Pedrayo para reducir la siniestralidad y reforzar la seguridad de peatones y vehículos ha rescatado del cajón el proyecto de ordenación del campus universitario del arquitecto navarro Patxi Mangado que contemplaba la fusión de los dos campus y su integración en la ciudad a través del soterramiento de este vial entre las calles Castelao y Torres. Una propuesta ambiciosa fruto de un convenio entre la UVigo, el Concello de Ourense y la antigua Caixanova que ya en 2008 se dibujaba con un horizonte temporal de 20 años y que contemplaba la creación de un bulevar de conexión entre el campus y el barrio de As Lagoas.

La iniciativa presentada el pasado lunes por la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, que contempla una inversión de 2,2 millones para la construcción de dos glorietas y mejoras en las vías de servicio, la iluminación y la regulación semafórica, ha suscitado las críticas de la oposición que ve en esta actuación una "renuncia" a aquella oportunidad que llegó a plasmarse en el nuevo PXOM, pendiente de aprobar.

En respuesta a este planteamiento, la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, afirmó ayer en Ourense que la actuación de la Xunta de Galicia en la avenida Otero Pedrayo es "inmediata y viable", fruto de una colaboración con el Concello que pretende dar solución a un problema de seguridad del que desde hacía tiempo se quejaban los vecinos. "Es una actuación inmediata y viable que además de hacer ciudad incide en la mejora de la seguridad viaria teniendo presente al peatón", explicó durante su visita a la Plaza 200 de Ourense.

El otro, señaló en referencia a la ordenación planificada en 2008 por el navarro Patxi Mangado, es un proyecto de integración urbana "promovido por la Universidad de Vigo del que no tenemos constancia en la Xunta". Además, añade, "por la información que tenemos, es a un proyecto muy a largo plazo". Asimismo, añade la conselleira, "debe ser la Universidad, como promotora, la que proponga posibilidades de cofinanciación", además de justificar la viabilidad de la actuación que afectaría a una carretera, la OU-536, cuya titularidad corresponde a la Xunta. No obstante, reitera, "no tenemos el proyecto físicamente".

En cualquier caso, Ethel Vázquez rechazó que llevar a cabo un proyecto de seguridad vial en la avenida de Otero Pedrayo con carácter inmediato suponga una renuncia al posible soterramiento de la calle en lo que sería un proyecto de futuro: "Son técnicamente compatibles, pero no tenemos ese proyecto en la Xunta", indicó.

A las críticas que la oposición municipal realizó esta semana al proyecto de remodelación de la avenida se sumó ayer la plataforma ProCampus recordando también la propuesta del bulevar de Mangado, "más ambiciosa y beneficiosa para los intereses generales", indicó su portavoz Etelvino Blanco.

Sostiene este colectivo, en el que están representadas entidades sociales, sindicales y políticas, que la integración urbana supondría "un notable impulso" tanto para el campus como para la ciudad, y teme que la remodelación anunciada traslade el proyecto definitivamente al "olvido". Para la plataforma, "renunciar" a la fusión es "renunciar al progreso" y solicita a las autoridades responsables, tanto a nivel político como universitario, "explicaciones que clarifiquen los verdaderos planes de futuro" para este espacio.

Con todo, la conselleira Ethel Vázquez puso ayer en valor la cooperación y coordinación entre la Xunta y el Concello que ha posibilitado la "necesaria" remodelación de Otero Pedrayo, en palabras del alcalde Jesús Vázquez, y recordó que fruto de este apoyo también se impulsó el refuerzo de la seguridad en otros viales de la ciudad como el de A Granxa, en Marcelo Macías, o en Cudeiro, así como actuaciones en la pasarela de Oira, Ponte Vella y Ponte do Milenio. También avanzó que su consellería trabaja para recuperar el Casco Vello mediante la rehabilitación de viviendas.