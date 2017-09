A Virxe do Portal lucirá alfombra aunque con menos flores

Ribadavia se prepara para honrar a su patrona, la Virxen do Portal, cuyo día principal es el viernes, y para ello la Asociación de Mulleres Rurais inician hoy los trabajos previos para la tradicional alfombra floral que se hará mañana por la noche. No obstante, cada vez esta tarea se hace más difícil por la dificultad para encontrar flores que no sean tan costosas, así como algunos colores, como el amarillo. De hecho, el año pasado tuvieron que recurrir a unos invernaderos de Portugal.

En la provincia de Ourense apenas quedan invernaderos y cooperativas de flores, lo que dificulta el diseño de la alfombra floral de la Virxen do Portal que tiene unos 38 metros de largo y 9 de ancho. Por ello, la asociación ha tenido que recurrir a otros materiales como sal, café, virutas, los mirtos, y poner menos flores. Según María Martínez, miembro de la agrupación, de comprar todas las flores que hacen falta en floristerías saldría en unos 2.500 euros aproximadamente y "no nos podemos permitir gastar ese dinero cuando hay otras necesidades".

Destaca que llevan alrededor de 35 años elaborándola pero en los últimos años cada vez es más complicado por esta razón pero a mayores últimamente también cuentan con pocos voluntarios que les ayuden a deshacer los mirtos, por lo que esperan que hoy acudan a echarles una mano.

Asimismo, otro problema son algunos colores de flores, como el amarillo, que es difícil de conseguir. No obstante, desde el año pasado cuentan con la colaboración de los curas de Ribadavia, Pablo y José Benito, que implantaron una misa, el día 6 de septiembre, "La ofrenda de las madres", a las 20.00 horas, con motivo de los festejos a la santa patrona y en la que se les pide que lleven una flor, preferiblemente de color amarillo,o blanco, por cada hijo que tengan. Éstas se colocan al pie de la Virgen y luego son cedidas para la alfombra. Y este año a mayores a las 22.00 horas habrá por primera vez "El rosario de antorchas", en que saldrán con la Virgen por el entorno de la iglesia de Santo Domingo y los feligreses con velas, y se rezará el rosario.

Las mujeres rurales cuentan además desde siempre con la colaboración económica del Concello de Ribadavia, y del grupo de Protección Civil que les van a buscar los mirtos, así como del ayuntamiento que cada año le corresponda llevar la ofrenda. En este caso es el de Cortegada y como pertenece a la Mancomunidad de Concellos de O Ribeiro será ésta quien haga la contribución.

Así, este viernes los feligreses que acudan a honrar a la Patrona de O Ribeiro podrán ver una hermosa alfombra realizada con dificultades pero también con mucho esmero y cariño.