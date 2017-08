Las previsiones a largo plazo "no son buenas"

Francisco Marín revela que "las previsiones que tenemos a largo plazo -para los meses de septiembre y octubre-, no son buenas: no va a llover mucho". Pero advierte de que en este tipo de pronósticos "nos podemos equivocar de lado a lado. Es muy difícil hacer previsiones, porque las borrascas se generan y entran?" Lo que sí da por seguro, es que ahora "va a entrar el anticiclón y se mantendrá durante diez días, con el cielo despejado". En cuanto a las temperaturas, "ya no serán tan altas, porque ha refrescado mucho el ambiente, las noches son más largas". En septiembre "hará buena temperatura, pero no esperamos olas de calor".

Sobre la utilización de cisternas para llevar agua a los depósitos de algunos concellos de la provincia de Ourense que se han quedado sin reservas, explica que esta situación se da porque "la población está muy atomizada. Hay muchísimos núcleos de población. En la demarcación hay más de 11.000 núcleos. Las capitales tienen el abastecimiento asegurado, de ríos o de embalses, pero los pequeños núcleos, que tienen agua solo de manantiales, se pueden encontrar en dificultades".