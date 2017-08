La CHMS no declara "alerta por sequía", pero mantendrá la prealerta varios meses

La incógnita se ha despejado. La Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) no declarará alerta por sequía en la reunión técnica convocada para el día 1 de septiembre, debido a la aparición de las primeras lluvias que pueden marcar el inicio de un cambio de tendencia, con días más cortos, temperaturas que ya no rozan los 40 grados, menor evaporación y menor carga demográfica en los núcleos de población ourensanos, debido a la finalización del período de vacaciones. Pero el presidente del organismo de cuenca, Francisco Marín Muñoz, avanza que se mantendrá la situación de prealerta "durante varios meses".

Francisco Marín explica que para que se recupere la normalidad "tiene que llover muchísimo", puesto que "estamos al final del año hidrológico" -finaliza el día 30 de septiembre-, y ha llovido en Ourense y en el conjunto de la demarcación un 38% menos de la media. "Para que entráramos en la normalidad, tendría que llover de 400 a 500 litros por metro cuadrado", lo que supondría varios meses de precipitaciones. Destaca que desde el sábado, han caído en Ourense poco más de 30 litros por metro cuadrado. "Esto no resuelve el problema, pero mejora la situación", admite.

La denominada Oficina Técnica de la Sequía, de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, abordará este problema el día 1 de septiembre. Francisco Marín advertía la semana pasada, cuando "todavía no había llovido nada", sobre la posibilidad de que se pudiera declarar la situación de "alerta por sequía", lo que podría determinar que se restringieran los "usos no prioritarios". En ese sentido, destaca que "como los cultivos han completado su ciclo, no necesitan regar", por lo que el impacto sería menor.

Pero como ha cambiado la situación, Marín explica que la Oficina Técnica de la Seguía va analizar cómo están los indicadores, a 31 de agosto. Reconoce que con las últimas lluvias, "la situación ha mejorado, las expectativas de declarar la alerta por sequía han enfriado y lo más probable es que se mantenga la prealerta por sequía" durante varios meses. De todas formas, indica que lo más prudente es "esperar al día 1, para ver lo que proponen los técnicos".

La demarcación hidrográfica mantiene un volumen de reserva de agua de un 57%, por lo que "permanecemos por debajo de la media, pero estamos mucho mejor que otras demarcaciones". De todas formas, para recuperar una situación de normalidad, "tendría que llover tanto, que en este año hidrológico no va a pasar". Por lo que se mantiene a la expectativa de "lo que pase a lo largo del mes de septiembre, en octubre y noviembre". Señala que lo fundamental es que el otoño "venga lluvioso, para poder ir recuperando esos acuíferos y que los ríos cojan otra vez caudal, para entrar en una situación de normalidad".