La huelga paraliza por completo el transporte interurbano en la provincia

La huelga paralizó por completo el transporte interurbano de viajeros en la provincia de Ourense. La Xunta confirma que de los 19 autocares previstos como servicios mínimos, "no se ha llegado a cumplir ninguno". Solamente funcionaron con normalidad los autocares de largo recorrido, como los que llegaron de Barcelona e Irún. En estos casos, los piquetes se limitan a retenerlos un momento, para explicarles las razones por las que realizan la huelga, pero dejan que continúen su marcha, "porque transportan viajeros que llevan de 7 a 10 horas de viaje". Las estaciones de autobuses permanecieron sin actividad durante toda la jornada. Los piquetes informativos estuvieron muy activos desde las cinco de la mañana.

Uno de los piquetes informativos de la huelga de transporte, formado por cuatro personas, interceptó en la calle Bernardo González Cachamuiña a un autocar adaptado para pacientes con movilidad reducida, coaccionando a su conductor y pinchando presuntamente tres ruedas, según fuentes de la Policía Local.

Tras una llamada de aviso, al lugar se dirigen 2 patrullas de la Policía Local, que encontraron el autocar, destinado al transporte a un centro de día de enfermos de alzheimer, inmovilizado en el lugar por dicho piquete momentos antes, siendo supuestamente coaccionado el conductor del mismo, llegando a pincharle 3 ruedas del vehículo, según testigos presenciales.

El piquete huyó del lugar en un Skoda Fabia. A los pocos minutos una de las patrullas localiza dicho vehículo en Doctor Temes con Rúa Nova, donde tras identificar a sus 4 ocupantes detienen a uno de ellos, un ourensano de 52 años, a las 10.30 horas, como presunto autor material de un delito de daños y coacciones, el cual arroja al suelo un instrumento de color rojo, resultando ser un destornillador con la punta modificada en forma de pincho. El objeto fue incautado. El detenido quedó en libertad en la Comisaría. No hubo paso a disposición judicial.

El responsable del sector de carreteras de CC OO, Amador González, indica que no quiere comentar la incidencia, porque "eso es algo que tendrá que valorar un juez, en su momento".

Los sindicatos muestran cierto alivio porque el tercer día de huelga no haya afectado al transporte escolar, dado que el curso ha finalizado la semana pasada, en la que no pudo salir ningún autocar, durante las jornadas del martes y del miércoles. "La huelga que estamos realizando, no es contra los ciudadanos. El transporte escolar también está afectado, pero a nosotros nos interesa causar los mínimos perjuicios que sea posible".

En la jornada de hoy, los piquetes estarán operativos de nuevo desde las cinco de la mañana.