Se dispara en O Carballiño la retirada de puntos del carné por conducir sin cinturón

Aunque a muchos les pueda sorprender, a estas alturas la falta de uso del cinturón de seguridad es la infracción de tráfico con retirada de puntos más habitual en O Carballiño, donde en lo que va de año la policía local ha multado a 43 conductores, lo que supone pagar 300 euros y perder 3 puntos del carné de conducir. En total van 129 puntos retirados hasta la fecha.

Todavía quedan conductores que se olvidan o se resisten a usar el cinturón, lo cual les sale bien caro. Más precavidos o mejor suerte tienen los que hablan por el teléfono móvil, ya que hasta ahora solo se detectaron 5 casos, que tienen la misma sanción que la falta de cinturón, siendo en total 15 los puntos retirados hasta ahora. Ambas infracciones son las que más se repiten todos los años en la villa.

Otra infracción con retirada de 4 puntos pero menos frecuente en la capitalidad es la de no respetar las señales de los agentes de la autoridad que regulan la circulación, siendo este año solo 2 los casos, al igual que la de no respetar la luz roja no intermitente del semáforo, con 2 infractores. Suman en total 16 puntos.

Los casos de infracciones por superar la tasa de alcohol permitidas han sido 4, de los que a 3 se les retiraron 4 puntos, más 500 euros, y a uno 6 puntos y 1.000 euros por alcanzar los 0,63 miligramos/litro. En total 18 puntos. Por conducción temeraria 4 conductores perdieron 6 puntos, sumando en total 24.

En el mismo semestre del año pasado, en 2016, se detectaron 4 conductores hablando con el móvil, 6 sin cinturón, 2 que no respetaron la luz roja, uno con alcoholemia, otro que conducía con un menor que no superaba los 1.35 centímetros sin el debido sistema de retención homologado siendo 3 puntos esta infracción. Y se registró un caso de conducción temeraria.

Las otras infracciones más habituales en la villa que no suponen la retirada de puntos son el estacionar sobre aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones, la de no obedecer una señal de prohibición o restricción, y la de estacionar en zona de carga y descarga.

Más controles en 2017

Cabe destacar que en lo que va de año el número de multas de tráfico en general en O Carballiño casi se ha triplicado con respecto al mismo periodo del año pasado, ya que la Policía Local está llevando a cabo más controles. En 2016 se retiraron en total 51 puntos en el primer semestre y en lo que va de 2017 ya van 202, y en el resto de infracciones que no suponen perder puntos es donde más se incrementó el número de casos multados.

Segundo semestre de 2016

Ya en el segundo semestre de 2016 se dispararon las multas con retirada de puntos, siendo un total de 230 puntos, de los que la mayoría vuelven a ser por no utilizar el cinturón de seguridad, registrándose 49 infractores que suman 147 puntos. En segundo lugar están las alcoholemias con 7 casos que suman 32 puntos, y en el tercer lugar el uso del móvil conduciendo, siendo 6 conductores y un total de 18 puntos. También un caso de conducción temeraria que restó 6, entre otras infracciones de puntos poco habituales.

La Policía Local cerró 2016 con un global de 289 puntos retirados, frente a 202 de lo que va de 2017.