Un pontevedrés gana el primer concurso "700 años de Festa do Boi", de Allariz

La pieza "DCC ANNI" de José Villar, natural de Silleda, obtuvo el primer premio del concurso "700 anos da Festa do Boi" .El Museo do Coiro acogió el día 14 la reunión del jurado formado por Antonio Blanco Rodríguez, miembro de la Asociación Cultural Xan de Arzúa, los artesanos Ernesto Sánchez Bibrián y Nelson Gómez Callejas, y Juan Antonio Seara Ferro técnico de cultura, además del voto emitido por los visitantes que se acercaron a la exposición "700 anos da Festa do Boi" .

La Festa do Boi es una manifestación cultural que se mantiene en Allariz desde hace ocho siglos, y luego de haber deliberado y valorado las diversas piezas presentadas, el jurado acordó conceder el tercer premio de 200 euros a la pieza "Os Curtidores" , de Miriam Campomar, natural de Allariz, el segundo premio de 300 al trabajo "O Boi, un cadáver exquisito", de los alumnos de primer curso de la especialidad de cuero de la escuela EMAO de Vigo, y el primero de 400 euros fue para la pieza "DCC ANNI" de José Villar.

Y ante la calidad de las piezas presentadas se decidió por unanimidad conceder un accésit de 100 euros a la que lleva por título "Boi", de Michael Nadeau, de Madrid.

Es la primera edición de este concurso y se presentaron seis trabajos.