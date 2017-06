El SLG no irá a la entrega de premios de la D.O. Ribeiro en protesta

El Sindicato Labrego Galego comunicó de forma oficial al Consello Regulador que no asistirá a la entrega de los Premios de la D.O. Ribeiro el día 20, en el Monasterio de San Clodio, en Leiro, en solidaridad con los viticultores afectados por los daños de las heladas y que "están sufriendo un auténtico desamparo por parte de las instituciones, especialmente la Consellería de Medio Rural". Asimismo, el alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, anuncia que no asistirá al evento, con lo que junto con el de Ribadavia ya son dos los grupos de gobierno que toman esta decisión.

Para el sindicato resulta "insultante no solo la falta de apoyos a cientos de viticultores que tienen, ahora mismo, seriamente amenazado su medio de vida por las pérdidas ocasionadas por las heladas, sino también la necedad de la Consellería en culpabilizarlos por no haber subscrito unos seguros agrarios diseñados en los despachos de Madrid que no se adaptan a la realidad de nuestros viñedos ni de nuestra viticultura".

Desde el SLG apuntan que respetan y consideran necesaria la labor de promoción que desarrolla la D.O. Ribeiro con eventos como esta entrega de premios, pero "creemos que en 2017 la viticultura ourensana no está para ceremonias ni fiestas".

Así también opina Milia quien recuerda que Carballeda viene "encendiendo luces rojas desde 2013" por la dramática situación de la D.O.. Destaca que en 2013 este Concello aprobó una moción en defensa de los viticultores y la D.O. , que se remitió a todos los concellos de la comarca, a la Diputación, a Medio Rural y al presidente de la Xunta alertando del peligro, pero "nadie contestó".

Según el regidor, hace unos 20 años en O Ribeiro habían 5.800 hectáreas de viñedos y se cosechaban 30 millones de kilos de uva, la vid se pagaba a mejor precio y había contratos homologados, pero en 2013 se pasó a 2.840 hectáreas y a 10 o 12 millones de kilos, y precios muy bajos. Pero en 2016 se bajó a 1.300 hectáreas y alrededor de 9 millones de kilos, por lo que volvió a presentar una moción similar que el pleno aprobó por unanimidad, y que también los hicieron los concellos de Leiro, Cenlle, Arnoia, Castrelo de Miño, y Ribadavia lo hará en el pleno de este mes. Pero una vez más la Diputación y la Xunta no han contestado.

Apunta que en esta entrega de premios nunca se ven viticultores, y se ha convertido en una especie de "pasarela de moda" y que "no se puede mirar a otro lado" cuando al ritmo de estas cifras "se está desapareciendo como D.O.", por lo que en protesta por todo ello y las heladas no asistirá al evento.