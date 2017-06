El Concello de Ribadavia prevé duplicar el personal de su brigada de obras para el próximo año, ya que según el edil de Hacienda, Xavier Iglesias Sendín, ello no solo contribuirá a un mejor servicio y respuesta en las actuaciones para los vecinos sino además a un ahorro de dinero para las arcas municipales.

Se quiere dotar de más personal y así tener una equipo para mantenimiento y otro para obra nueva. Explica, por ejemplo, que este año el Concello llegó a un acuerdo con Aqualia que en la rúa Muñoz Calero puso nueva tubería y bocas deriego, y ahora la brigada de obras abordará la construcción de los tres tramos de muro de bloque para la contención de los desprendimientos de los montes en la margen derecha de esta calle, entrando a Ribadavia. Apunta que si se tiene más personal se puede hacer este tipo de acuerdos que contribuyen a abaratar costes y ello es lo que se pretende hacer para 2018.

Un conductor de maquinaria

También apunta que se detectó la necesidad de dotar de una persona exclusivamente para el manejo de maquinaria, concretamente del tractor desbrozadora y la pala, ya que "sería bueno y si no es todo el año por lo menos unos 8 meses, porque en esta época es necesario que la debrozadora no pare de trabajar". Destaca que "no todo el mundo sabe andar con una pala y así se cuida mejor la maquinaria al andar en manos de una sola persona".