El nuevo hospital del CHUO entrará en funcionamiento en septiembre

La Consellería de Sanidad recepcionó hace dos días las obras de construcción del nuevo edificio de hospitalización del Complejo Hospitalario de Ourense, y el nuevo hospital podrá estar abierto al público el próximo mes de septiembre. Así lo aseguró el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, en el pleno celebrado esta tarde en el Parlamento de Galicia y en respuesta a una pregunta cursada por la diputada del PSOE por Ourense Noela Blanco.

Vazquez Almuiña aclaró durante su comparecencia pública que la recepción de las obras por parte del Servicio Galego de Saúde, es el acto administrativo que hace oficial el remate de las mismas , lo que permitirá ajustar los traslados a lo largo de los próximos meses.

Por su parte Noela Blanco mostró la sorpresa de su grupo por la noticia de "una recepción de la obra y apertura de la que no tiene conocimiento siquiera la junta de personal de este complejo hospitalario, a los que no llamaron para consultar ni para aportar ideas en todo el proceso". Representantes de los trabajadores del Chuo estuvieron en esta sesión plenaria para seguir en directo la respuesta del conselleiro, tras "continuos retrasos para la apertura de un nuevo hospital, que se habían anunciado desde finales de 2016, señala el grupo socialista y no se cumplían. El conselleiro de Sanidad reconoció que aspectos como la caída del PXOM de Ourense, problemas de suministro eléctrico y problemas con los nuevos acceso retrasaron hasta ahora la recepción de las obras.