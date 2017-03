Vinis Terrae pone en contacto a sesenta bodegas con importadores de 19 países

El Salón del Vino y Licores Gallegos de Calidad Vinis Terrae, que celebrará su séptima edición en Expourense los días 3 y 4 de abril, es un evento 100% gallego, de calidad y profesional. Contará con la presencia de más de 50 importadores y compradores de 19 países, que tendrán la oportunidad de conocer las últimas añadas de las 60 bodegas adscritas a las cinco denominaciones de origen gallegas (Ribeiro, Monterrei, Ribeira Sacra, Valdeorras y Rías Baixas) y también al Consejo Regulador de Licores y Aguardientes de Galicia.

Vinis Terrae fue presentado ayer en un acto en el que participaron la secretaria territorial de la Xunta, Silvia Dorado Morales; el gerente del Inorde como representante de la Diputación de Ourense, José Manuel Rodríguez González; la técnico de promoción y comunicación del CRDO Ribeiro, Erika Domínguez Laíño; la secretaria del CRDO de Monterrei, Natalia González Rodríguez; y la directora adjunta de Expourense, Emma González Diéguez.

La secretaria territorial destacó que Vinis Terrae "contribuye a la internacionalización de nuestros vinos y a la divulgación a nivel mundial para posicionar a Galicia en un sector con futuro y competitivo en niveles de calidad". El director gerente del Inorde explicó que "Vinis Terrae es ya un foro de negocios internacional para el vino gallego que refleja muy bien las tendencias actuales en el consumo del vino en el que se busca la vinculación de este con la tierra en la que se produce".

Vinis Terrae se consolida como una importante cita internacional para las bodegas de esta comunidad que contribuye a posicionar a los vinos gallegos en el mercado exterior y se convertirá en el gran centro de negocio internacional de las bodegas de Galicia en exclusiva. Este salón pone en contacto directo a los 65 expositores (60 de los cuales son bodegas) con importadores procedentes de 19 países (Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Irlanda, México, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, Rusia, Suecia y Venezuela). Cada bodega tiene garantizadas un mínimo de 16 citas de negocio con importadores y compradores.

Vinis Terrae se ha convertido en una herramienta de internacionalización al servicio de las pequeñas y medianas empresas gallegas, facilitando la exportación a mercados, a los que resultaría más complicado acceder por los canales habituales. El contacto directo entre los bodegueros y los importadores conlleva un ahorro importante para el expositor que no tiene que desplazarse hasta el mercado exterior, sino que es el importador, procedente además de un mercado de interés para el vino gallego, el que se acerca hasta Expourense para conocer su producto.

Vinis Terrae abrirá sus puertas los días 3 y 4 de abril, de 10 a 18 horas. La acreditación profesional, de carácter gratuito, puede realizarse a través de la web o ya en el recinto. Esta feria cuenta con un portal especializado, www.vinisterrae.es, que recoge toda la información sobre los países y las bodegas participantes, así como información sobre los consejos reguladores de los vinos y licores de Galicia. En esta edición ha estrenado perfiles en Facebook (www.facebook/vinisterrae) y en twitter (@vinisterrae).

Uva autóctona

Se trata de una cita de carácter profesional que cuenta con un completo programa de actividades orientadas a dar a conocer la calidad de los vinos y licores y a dar a conocer las variedades de uva autóctonas de Galicia. Además de conocer las últimas cosechas de las bodegas gallegas, los profesionales del sector del vino, de la distribución y de la hostelería que visiten Vinis Terrae tendrán la oportunidad de participar en alguna de las actividades previstas y que incluyen desde catas comentadas de los vinos y licores premiados en las Catas de Galicia 2016 (con Acios de Oro los vinos y con el Pote de Oro los licores y aguardientes),o exhibiciones de coctelería con productos del Consejo Regulador de Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia y maridajes de estos licores con otros productos de calidad reconocidos con D.O. o I.X.P. gallegas.

Las actividades estarán impartidas por profesionales pertenecientes a entidades como la EVEGA, AGE, la Asociación Gallega de Sumilleres Gallaecia y el Instituto Galego de Calidade Alimentaria INGACAL. Las catas comentadas de los vinos y licores premiados en las distintas catas oficiales de 2016 se complementarán con otras más específicas, como la cata de monovarietales tintas de Galicia o la de los vinos premiados en el concurso internacional "Tempranillos al Mundo".

Además de impartir catas, EVEGA contará con una exposición permanente sobre la Estación de Viticultura y Enología de Galicia ubicada en Leiro (Ourense) y presentará varios estudios y campañas que está poniendo en marcha como la recuperación de variedades de uva tradicionales.

Esta edición de Vinis Terrae volverá a contar con un Túnel del Vino, un escaparate que ofrecerá a visitantes y a expositores un espacio en el que se expondrán referencias de todas las denominaciones de origen de Galicia. El objetivo es que los profesionales puedan conocer los distintos vinos presentes y, de esta forma, los compradores tendrán la posibilidad de conocer un mayor número de referencias, además de las que ya conocerán a través de su agenda de citas.

Inauguración

La inauguración oficial del salón se realizará el lunes 3 de abril, a las 11.00 horas. Correrá a cargo de la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez. Se celebrará además la quinta edición de la Cata Nacional Extraordinaria Vinis Terrae 2017, organizada entre el Aula Internacional de Catadores (AULINCAT) y Radio Turismo, que premiará con las Medallas de Oro a los mejores vinos blancos y tintos expuestos en el salón. La entrega de premios se realizará el martes, 4 de abril, durante el acto de clausura, que será a las 13.30 horas. Estará presidido por la directora Xeral de Ganadería, Agricultura e Industrias Alimentarias de la Xunta, Belén do Campo.

También se realizarán visitas a los consejos reguladores y a las bodegas participantes, para que los visitantes puedan tener un mayor conocimiento in situ de las zonas de producción del vino y de los licores. Una vez concluida la primera jornada de la feria, los hosted buyers visitarán una bodega de la Denominación de Origen Monterrei. El martes harán lo mismo con la Ribeira Sacra, incluyendo otras visitas a miradores y al Museo del Vino de Monforte. El programa de actividades concluirá el miércoles, 5 de abril, con una visita postferia a la comarca del Ribeiro, donde visitarán tres de las bodegas expositoras en el salón.