Comercio pone en marcha para toda Galicia en Bueu la campaña "Quere o teu mercado"

La plaza de abastos de Bueu acogió ayer la puesta en marcha para toda Galicia de una nueva edición de la campaña "Quere o teu mercado", con la que la Consellería de Economía, Emprego e Industria, en colaboración con la Federación Galega de Comercio, pretende promocionar los mercados y plazas, incentivando el consumo de productos frescos y de proximidad. La directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, fue la encargada de levantar el telón a esta iniciativa, que se desarrollará por cuarto año consecutivo, en un auditorio en el que estuvieron presentes, entre otros, el delegado de la Xunta en Pontevedra, Xosé Manuel Cores Tourís; los alcaldes de Bueu y Moaña, Félix Juncal y Leticia Santos; el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas; y el presidente de la Federación de Prazas de Abastos de Galicia, Javier Paz; además de representantes de diferentes plazas de abastos de toda Galicia.

La campaña, que tiene el lema "Preto do teu corazón" programa una serie de eventos desde ayer hasta el día 27 en los mercados de los países participantes, ya que es una iniciativa que se desarrolla en el ámbito internacional, a fin de atraer la clientela y transmitir todos los beneficios del consumo de proximidad. Sol Vázquez manifestó que la idea es "aumentar a visibilidade destes lugares, a presenza de consumidores e fortalecer os lazos de unión e fidelización cos usuarios". El colofón a este programa será la celebración el 26 de mayo del Día do Mercado. La directora xeral glosó el funcionamiento de la plaza buenense, y aseguró que a nivel autonómico "non hai unha praza con mellor xestión interna e implicación como a de Bueu, capaz de funcionar todos como un so", destacando además actuaciones como la de la apertura por la tarde. José María Seijas apuntó que aunque el sector "non está para chorar, pero tampouco para dar saltos" y subrayó que al menos la situación del comercio en Galicia "está un pouco por enriba da media". Javier Paz, por su parte, habló de que los mercados "teñen que gañar forza e continuar, porque nós tamén queremos facer país".

En total serán 86 plazas de abasto de Galicia las que participarán en esta campaña, organizando eventos para poner en valor sus productos como degustaciones gastronómicas, showcookings o obradoiros de cocina, además de concursos de tapas y exhibiciones de platos elaborados con productos del mercado. Pero no solo habrá una vía gastronómica, sino que también se utilizarán las plazas de abastos y los mercados como espacios para albergar actuaciones musicales de grupos tradicionales, visitas guiadas para escolares, sesiones de baile o incluso sorteos.