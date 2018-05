El pleno apoya de manera unánime un concurso de ideas para definir el futuro de Banda do Río

La Corporación de Bueu en el inicio del pleno que se celebró en el Centro Social do Mar. // S.Álvarez

La corporación de Bueu dio ayer el primer paso para convocar un concurso de ideas que sirva para definir una actuación integral sobre el barrio de Banda do Río. Fue un acuerdo unánime, recibido con aplausos por los representantes de la asociación vecinal y por residentes en la zona, aunque la moción estuvo a punto de caerse del orden del día. Justo antes del debate algunos vecinos mostraron su malestar porque desconocían la propuesta y recriminaron a los representantes de la asociación que no convocasen previamente una asamblea para debatirla con el conjunto del vecindario, una reunión que finalmente tendrá lugar hoy.

La moción se llevó al pleno, que volvió a celebrarse el Centro Social do Mar, como una propuesta conjunta de todos los grupos de la corporación. Ante las reticencias mostradas por algunos de los asistentes, tanto desde la asociación como desde la propia corporación se puntualizó que ayer no se aprobaba ningún proyecto ni propuesta definitiva. "O que aquí nace é un compromiso, unhas pautas a seguir e rematará cando exista un debate e un consenso social amplo", subrayó al inicio de la sesión el alcalde, Félix Juncal. Aunque en un momento el PP deslizó la posibilidad de posponer el debate, a la espera de que se celebre la asamblea de hoy, finalmente la moción se debatió. El portavoz popular, Manuel Santos Pires, subaryó que lo que se aprobaba era una iniciativa para explorar la "humanización, que non a peatonalización" del barrio.

Tanto PSOE como ACB-SON mostraron su firme respaldo a la propuesta y aprovecharon sus intervenciones para dejar algunos recados al gobierno municipal. El portavoz socialista, José Manuel Vilas, defendió que los vecinos de Banda do Río pueden sentirse "agraciados" por la convocatoria de este concurso de ideas. "Hai outras zonas nas que se van facer cousas parecidas e non se tivo en conta aos veciños, colexios ou institutos e non hai concurso de ideas", manifestó Vilas, en una alusión al proyecto de humanización que el ejecutivo quiere impulsar en A Pedra.

Por su parte, el portavoz de ACB-SON, Julio Villanueva, que además es vecino del barrio, fue el que ofreció un respaldo más contundente a la iniciativa. "Banda do Río é un barrio que está infravalorado É un lugar diferente, singular e que necesita actuacións consensuadas", defendió. Durante su intervención aprovechó para solicitar que en las bases del concurso de ideas se blinde una decisión crucial: el equipo ganador debe asumir también la dirección facultativa de la obra. "Se non logo temos chapuzas a mil, cun xefe de obra diferente e se crean comisións que ao final non se teñen en conta", manifestó citando expresamente la polémica que envuelve la rehabilitación del antiguo astillero de Banda do Río. Una pulla que tuvo el apoyo de parte del público, que aplaudió la iniciativa de Villanueva.

El turno final de palabra le correspondió al alcalde, que reprobó las alusiones, a su juicio, fuera de lugar de PSOE y ACB y eludió entrar a valorarlas para centrarse en la humanización de Banda do Río. En este sentido insistió en que "as persoas deben ter máis protagonismo na xestión dos espazos públicos" y defendió la idoneidad de convocar un concurso de ideas. "Aínda non se sabe cal vai ser o seu resultado final. Trátase de sentarse, dialogar e chegar a consensos", concluyó.

El pleno también aprobó por unanimidad mociones para reclamar a la Consellería de Sanidade un aparato de rayos X en el centro de salud de Bueu, la construcción del Centro de Alta Resolución (CAR) en la comarca y otra en la que se pide a la Xunta de Galicia que habilite un teléfono gratuito para que los vecinos puedan avisar de la aparición de nidos de avispa velutina.