El Patronato Beiramar aumenta su presupuesto hasta los 243.383 euros para talleres de empleo y un vehículo

El miércoles 27 de diciembre se celebrará la junta de gobierno del Patronato Beiramar en la que se someterán a debate los presupuestos de 2018 de este organismo municipal centrado en la formación de vecinos en situación de desempleo. El presidente del mismo, Salvador Meira, explica que la estimación de ingresos procedentes del Concello ascenderá en el próximo ejercicio a 243.383 euros, lo que supone un incremento de algo más de 30.000 euros. Además de la prestación de los cursos, esta subida en las cuentas se debe a la compra de un nuevo vehículo necesario para los diversos talleres de empleo.

Esta adquisición se contempla en el capítulo 4 de las cuentas, que refleja las inversiones. Actualmente el Patronato dispone de una furgoneta y de un todoterreno que tiene más de 20 años.

En el capítulo 1 se recogen los gastos de personal, entre los que se incluyen los salarios de la plantilla fija y los de cese para el personal de los talleres. Esta es claramente la partida da mayor peso, alcanzando los 100.418 euros.

En reparaciones del centro, de los vehículos y dietas de asistencia de los miembros de la junta de gobierno, el Patronato gastará el próximo año 64.920 euros. En gastos financieros el importe se limita a 1.000 euros.

Finalmente, en inversiones y compra de bienes destinados a su uso en los talleres de empleo la administración local se gastará 77.045 euros, incluyendo la ya mencionada compra de un nuevo vehículo.

Meira explica que en estos momentos el Patronato Beiramar tiene concedido un Obradoiro de Emprego por parte de la Xunta, en el que participan 20 alumnos, tres profesores, una tutora y una directora. En total son 25 las personas implicadas en este taller que cuenta con módulos de jardinería y de atención sociosanitaria. Estos programas para formar a los alumnos a la vez que cobran un salario comenzaron a mediados del mes de octubre.

Además, el Patronato tiene también en marcha cinco acciones formativas para desempleados (AFD). Cada una de ellas da servicio a 15 alumnos. Queda además un sexto curso de este tipo. En total se verán implicados en estos cursos hasta 81 personas. "A día de hoxe temos máis de 100 persoas nas nosas instalacións", aclara el presidente del Patronato.

En lo que respecta a la proyección pública del organismo, la web registró más de 100.000 visitas. En ella se pueden consultar ofertas de empleo y procesos selectivos tanto para la administración local como para empresas privadas de la zona.

Salvador Meira asegura sentirse "moi orgulloso do traballo desde 2 anos, onde a formación é o pilar para que moitas persoas teñan unha saída laboral más ampla".

El presidente del Patronato Beiramar asegura que el Concello apuesta por este organismo "como elemento e canle entre a formación e o traballo". Reconoce que los vecinos necesitan herramientas "para acceder á vida laboral e a unha boa formación".

Si estos presupuestos se aprueban de forma inicial en la junta del miércoles, se trasladarían al pleno municipal. "As contas están suxeitas á realidade económica do Concello pero tamén as necesidades da veciñanza de Moaña. O Patronato é un verdadeiro motor de emprego que forma e informa a centos de persoas cada ano", argumenta Meira.