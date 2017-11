Cangas empieza a teñir sus fachadas de negro en homenaje a las víctimas

Escaparates, fachadas, esculturas y todo aquello que sirva de espejo para reflejar la lucha contra la violencia machista, empiezan a teñirse estos días de negro dentro de la campaña "Cangas en negro" de la que forma parte este municipio con otros 74 de Galicia en una iniciativa que nació en Santiago. Ayer, varios espacios ya aparecieron con carteles negros, como el parque da Palma, con la fuente y la escultura de María Soliño, que indican que es un espacio libre de violencia machista. También aparecieron otras esculturas dentro el Concello con carteles negros y el lema "Si, é si...non, é non". La Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama (Adicam) cubrió los balcones de su sede en la Casa da Bola, con plásticos negros de la campaña "Cangas en negro". Dentro de la programación de la Xunta, que este año ha escogido el lema "O máis grande de Galicia non se maltrata", Cangas acogerá también las exposiciones "A violencia de xénero...dille non" y "Cartas de amor". Moaña y Bueu tendrán un programa de asesoramiento y terapia familiar con niños afectados por violencia de género.