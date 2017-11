El PP avisa que no hay reserva para la piscina de Bueu y que la comarca "perde" con la Diputación

Un día después de que el gobierno de la Diputación de Pontevedra diese a conocer el reparto de los 15 millones de euros con los que está dotado el Plan de Reequilibrio Territorial [para municipios de menos de 20.000 habitantes], que tiene entre sus beneficiarios al Concello de Bueu con 1,5 millones para la piscina, el PP de la comarca de O Morrazo se reunió precisamente en la localidad buenense para hacer un balance de estos casi dos años y medio. Un balance que resumió de manera escueta el diputado provincial Ángel Moldes: "Coa nova Diputación O Morrazo perde". Rodeado de concejales y representantes del PP de toda la comarca aseguró que "hai moi poucas obras feitas neste periodo e as inauguracións feitas proveñen de xestións do anterior goberno de Rafael Louzán". También se refirió al Plan de Reequilibrio Territorial y lo hizo para lanzar una advertencia: "É unha improvisación. Os vecinos teñen que saber que esas obras [entre ellas la piscina de Bueu] non teñen partida orzamentaria reservada. Aínda terán que ir ao vindeiro pleno".

Los populares se reunieron para poner en común las iniciativas relacionadas con O Morrazo que llevarán a los plenos y abordar asuntos relacionados con la comarca. Uno de ellos es la urbanización del vial O Viso-Igrexario, en O Hío, donde reclaman que se recupere el convenio del anterior gobierno provincial, que recogía aceras en ambos lados. "O actual só ten beirarrúas a unha marxe da estrada, parece que hai veciños de primeira e veciños de segunda. Iso non é bo e pedimos un trato por igual", sostiene Ángel Moldes. El diputado también apunta que el comedor social de Cangas continúa a la espera del apoyo de la Diputación e hizo hincapié en el mantenimiento de la red de carreteras. "A pesar de dicir que son de esquerdas e progresistas levouse a maior privatización nesta materia e a sinalización e limpeza dos viales non é o axeitado", subraya.

El Plan de Reestructuración Territorial tampoco se salva de las críticas del grupo popular en la Diputación y de sus grupos municipales. Moldes expresó las dudas del PP sobre la transparencia de este proceso y recuerda que hasta en tres ocasiones se pidió el expediente íntegro de la convocatoria, así como el orden de entrada en la Diputación de los proyectos presentados por los ayuntamientos. El diputado sostiene que este proceso se realizó a la inversa de lo que debería. "Primeiro habería que aprobar unha partida e reserva orzamentaria e logo aprobar as bases", insiste. La realidad, según Ángel Moldes, es que el martes Carmela Silva y César Mosquera anunciaron una serie de inversiones por valor de 15 millones de euros en 25 municipios pero que de momento "non teñen cobertura legal porque non contan cunha partida económica, que aínda terá que ser aprobada no vindeiro pleno da Diputación".

Los representantes del PP reunidos en Bueu hicieron referencia a otra de sus peticiones que todavía no ha sido atendida: una reunión de la presidenta provincial con los alcaldes de la provincia. "Hai un escrito asinado por máis da metade dos rexidores da provincia e Carmela Silva négase a recibilos", denuncian. Entre los asuntos que quieren poner encima de la mesa está el reparto de fondos del Plan Concellos, en el que no se tiene en cuenta las peculiaridades de municipios turísticos, como los de O Morrazo, que durante el verano ven duplicada o triplicada su población habitual.