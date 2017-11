Candidatura del parque nacional a la Unesco y críticas a Xosé Leal

Una de las iniciativas anunciadas ayer es que el PP de Bueu presentará en el próximo pleno -ya está registrada- la moción para apoyar la candidatura conjunta de Cíes y el resto del Parque Nacional Illas Atlánticas como Patrimonio de la Humanidad.

El asunto no es baladí, tal como se encargó de recordar Ángel Moldes y los representantes del PP de Bueu, Manuel Freire y Manuel Santos. Cuando la Xunta de Galicia presentó esta iniciativa contó con el apoyo decidido del Concello de Bueu, gobernado por el BNG, ya que también recogía al archipiélago de Ons. No obstante, cuando este texto se debatió en el pleno provincial no salió adelante debido al voto en contra de PSOE y BNG. "Entre as persoas que votaron en contra está un veciño e concelleiro do BNG en Bueu, Xosé Leal", recuerdan.

Los populares atribuyen la negativa del BNG a la posición que mantiene el gobierno local de Vigo y su alcalde, Abel Caballero. "Quen manda na Diputación non é Carmela Silva, senón Abel Caballero. O BNG non debería deixarse enredar polo PSOE nin adoctrinar, senón que debería defender o que é bo para Bueu e O Morrazo", sostienen.

Uno de los aspectos de interés es cuál será la posición de Xosé Leal cuando se debata este asunto en el pleno de Bueu el próximo mes de diciembre. O como decía Manuel Santos Pires "saber se vai asistir ou se vai ausentar".