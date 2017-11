Eduardo Reguera dice en Cangas que el partido "es un lugar de unión, no para los que anidan"

Eduardo Reguera no atrajo a los históricos de Cangas ni a una parte importante de la ejecutiva socialista local, que no se dio aludida por la invitación; muy al contrario que su rival político David Regades. El candidato a la secretaría xeral provincial del PSdeG aglutinó, sin embargo, otra parte del partido, más próximo a las bases. Y en este sentido hubo alusiones por parte de Eduardo Reguera, que dijo que el partido era un lugar de unión y de reunificación, no para los que anida en él. Dejó claro que era un hombre de Gonzalo Caballero y también de Pedro Sánchez e hizo hincapié en la importancia que tiene la militancia en las decisiones del partido, tanto a nivel local como nacional. También manifestó el candidato su intención de poner en marcha la estructura comarcal del partido a la que hace referencia los estatutos.

Esa falta de históricos y notables en la reunión para apoyar a Eduardo Reguera era con nocturnidad y alevosía. De hecho, a través de las redes sociales tenía lugar una lucha de cifras y también de fotografías del acto. Que si 11, que si 15, que si 27, que si siete fuera y otro sacando la foto. Es evidente que el PSOE en Cangas está fragmentado, que la lucha política está abierta más que nunca y que ya no se esconden los enfrentamientos que no hasta hace mucho permanecían aletargados. Los resultados del Congreso Nacional del PSdeG PSOE celebrado recientemente en Santiago tuvo mucho que ver en que se dejaran al descubierto estas hostilidades, que ya no cesan.

Alfredo Iglesias, el secretario xeral de la agrupación socialista de Cangas, insiste en su papel de anfitrión de toda aquella persona que quiera exponer su programa en esta contienda. Pero lo cierto es que se siente más identificado con la propuesta de Eduardo Reguera.

Y todavía queda las elecciones a la secretaría xeral local. Donde parece que Alfredo Iglesias repetirá como candidato. Habrá que ver cuál ponen su rivales.