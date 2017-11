Entran a robar en el campo de fútbol de Bueu y causan daños en las instalaciones

Una o varias personas entraron en la madrugada del sábado al domingo en las instalaciones del campo de fútbol de A Graña, en Bueu, y se llevaron diverso material de la cantina y provocaron diversos daños en las instalaciones. Los hechos fueron descubiertos pasadas las diez de la mañana por un entrenador de la base, que se acercó al campo para recoger material y se encontró con los daños provocados por los asaltantes. Desde la directiva del Club Deportivo Bueu se pusieron de inmediato en contacto con el Concello de Bueu, propietario de la instalaciones, y con la Policía Local. Los agentes acudieron por la mañana para inspeccionar la zona y tomar fotografías para un atestado. Además ayer por la tarde representantes de la directiva tenían previsto presentar una denuncia ante la Guardia Civil.

Los ladrones no tuvieron muchos problemas para acceder al campo, que además se encuentra en una zona apartada del municipio y sin casas alrededor. En primer lugar accedieron a la cantina y como no encontraron dinero en metálico se llevaron diversos productos de bollería y pastelería. A mayores cogieron algunas botellas de bebida. Según explican desde la directiva del Club Deportivo Bueu los asaltantes intentaron acceder a la zona en la que se encuentran las oficinas de la entidad deportiva, pero no lo consiguieron.

Donde sí lograron entrar fue en el almacén de material deportivo. Para ello reventaron la cerradura de la puerta, provocando importantes daños, aunque luego no se llevaron nada.