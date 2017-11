Cangas comienza mañana las jornadas "A defensa da vila" sobre la invasión turca

La Concejalía de Cultura presentó ayer el congreso que sobre la invasión turca de Cangas se celebrará durante varias semanas en el municipio. Este ciclo de conferencias se organiza con motivo del 400 aniversario de este acto de piratería que dejaría impronta en la villa canguesa. Bajo el título "Cangas 1617: A Defensa da Vila, Memoria e identidade dun pobo" en estas jornadas participan historiadores locales y de las universidades de Santiago de Compostela y Vigo, que están dirigidas por el profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, Luis Domínguez Castro, que ayer junto al concejal de Cultura, Héitor Mera (BNG) presentó las actividades en el salón de plenos de Cangas, donde se desarrollarán las conferencias.

No es casualidad que las jornadas empiecen con la conferencia "A pegada etnográfica de 1617" a cargo del historiador local Xerardo Dasairas, y que terminen con la "Pegada Literaria", a cargo de Gonzalo Navaza, profesor titular de Literatura Galega en la Universidad de Vigo. Dasarias ofrecerá la percepción que el pueblo tenía de aquella invasión, mientras que Gonzalo Navaza mostrará la literatura que dejó la invasión. La primera conferencia, la de Xerardo Dasairas, se celebrará mañana miércoles a las 19.30 horas. Al día siguiente, a la misma hora, el catedrático de Historia Moderna de la USC, Pegerto Saavedra, miembro de la Real Academia Galega, hablará de la Inquisición en Galicia. El día 14 de noviembre, a las 20.00 horas, Xavier Castro Pérez, catedrático de la Escola Universitaria de la Historia Contemporánea de la USC, hablará de "La Alimentación e a vida cotiá na Cangas de primeros do século XVII". El día 16, a las 19.30 horas la conferencia versará sobre "O corsarismo e a Piratería na Galiza dos Austria"s, a cargo de María do Carmen Saavedra, profesora titular de Historia Moderna de la USC. El día 22, la conferencia de Ofelia Rey, versará sobre la catedrática de Historia Moderna de la USC, sobre María Soliño.