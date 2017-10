Solo el 49% de la población de riesgo de O Morrazo se vacuna contra la gripe

Al menos unas 300 personas se vacunaron ayer en O Morrazo en el primer día de la campaña contra la gripe en Galicia que se prolongará hasta el 29 de diciembre. El objetivo, tal y como señalan en el Sergas, es mejorar los porcentajes de vacunación para llegar en esta comarca, al menos, al 65% de cobertura, ya que el año pasado sólo el 49% de la población diana, es decir la personas con riesgo de complicaciones (mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con condiciones médicas crónicas, entre otras), se pusieron la vacuna. En los municipios de Cangas, Moaña y Bueu se aplicaron la campaña anterior un total de 5.591 dosis a personas mayores de 60 años o con riesgo, de un total de 8.101. Estos datos arrojan esa cobertura del 49%, por debajo de la media del área de Vigo, a la que pertenecen los municipios de Cangas y de Moaña, que está en un 52%; o de Pontevedra, al que pertenece Bueu, con un 54%. La media provincial se sitúa en un 53%, mientras que la media de cobertura de la vacunación antigripal en Galicia está en un 56%.

Si no se llega a la plena cobertura es, según explica la jefa del Servicio de Alertas Epidemiológicas del Sergas en Pontevedra, María José Faraldo, porque la gente considera que la gripe es una enfermedad banal o por el miedo a los efectos secundarios. Recuerda que esta enfermead es banal en la mayoría de los casos, como en los niños, pero no en los grupos de mayores de 65 años y entre las personas con patologías del sistema cardiovascular, respiratorias, renales o hepáticas, entre otras "ya que pueden evolucionar peor. Hay gente que no percibe que la gripe puede ser un problema".

En cuanto a los efectos secundarios, sí es cierto que la primera vez que una persona se vacuna puede producirse algún cuadro de fiebre, pero sólo ocurre una vez, y se puede resolver en un par de días".

La particularidad de la vacuna d la gripe radica en que se reformula cada año debido a la variación constante de los virus gripales, con el fin de que coincidan los virus incluidos en ella con los circulantes. La de esta campaña cambió una de las tres cepas incluidas en la vacuna respecto de las del año pasado. Combate tres cepas denominadas A/Michigan (sustituye a la A/California); A7Hong Kong y B/Brisbane. En la campaña se suministran dos tipos de vacunas: Chiroflu, autorizada para mayores de 6 meses; y la Intanza, para personas de 75 o más años y las de 65 o más ingresadas en residencias ya que tiene una respuesta inmune má potente.

Cultivadas en huevos

Otro de los miedos para no la vacunarse está en las personas alérgicas al huevo ya que las vacunas están cultivadas en huevos y pueden tener un riesgo de reacción. Antes estaban contraindicadas para estas personas alérgicas a los huevos, aunque en la actualidad sólo se reserva para los casos de reacción alérgia grave previa a la vacuna.