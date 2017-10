La playa de Banda do Río, invadida por restos de poda

| Con un inesperado panorama se encontraron las personas que ayer quisieron aprovechar el soleado día para pasear por la playa de Banda do Río, en Bueu. El mar trajo un inesperado invitado en forma de una marea de elementos vegetales, bulbos de caña en su mayoría, que poblaron la orilla del arenal, especialmente en la zona de Can do Penedo. Los residuos, posiblemente restos de poda, pudieron haber llegado del otro lado de la Ría quizás arrastrados por el mar y el viento del norte. Aunque inofensivos, lo cierto es que estos restos vegetales hicieron que la céntrica playa buenense no pudiese lucir sus mejores galas en la jornada de ayer.