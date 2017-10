Giráldez recuerda a la asociación Fontenova que la carretera O Viso-Iglesario no es suya

"A estrada O Viso-Iglesario non é da asociación Fontenova de O Hío, nin pode ser ela que determine se se fai ou non. É da Deputación Provincial de Pontevedra e beneficia o conxunto de veciños e veciñas de o Hío, Vilanova, Pinténs, Vilariño, Nerga, Viñó, Donón, Liméns e Iglesario", manifiesta la primer teniente de alcalde de Cangas y concejala de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez, tras conocer el resultado de la votación de la asamblea vecinal a la que ella asistió para explicar el anteproyecto pero de la que se marchó para que continuase la misma y se votase el anteproyecto, que fue rechazado por amplia mayoría.

Mercedes Giráldez afirma que acudió a las asamblea de manera voluntaria sin haber sido invitada expresamente. Asegura que fue a dar explicaciones del anteproyecto y agradeció a los vecinos el respeto que mostraron. No obstante, la concejala del BNG está convencida de que las consignas estaban establecidas por los comentarios y exigencias de algunos.

"Está claro que poden esixir pero os cartos son os que son e non se pode pretender encarecer con sobrecostes unha obra como xa aconteceu en moitos casos. Poden tamen decidir non ceder os terreos o que impedirá facer a obra".

A pesar de todo, Mercedes Giráldez piensa que las consignas políticas o las preferencias de cada uno no deben prevalecer sobre el interés general y que esta obra es necesaria e imprescindible para el conjunto de los vecinos. "Manteremos contactos coa Diputación para estudar o custe que terían esas dúas aceras e as afeccións a terreos que implicarían e falaremos co conxunto de asociacións de O Hío. Se coma dixo un representante onte non quere que se faga nada, nunca avanzaremos e o noso obxectivo é conquerir estradas seguras para todos e todas", concluye la concejala de Obras y Servicios, que ahora tendrá que ejercer de mediadora entre la Diputación de Pontevedra y los vecinos afectados. Y es cierto lo que asegura la concejala, que las cosas serán más difíciles si los vecinos rechazan cualquier posibilidad para que haya cesión de terrenos. En último caso tendría que recurrirse a la expropiación forzosa.

Pero este, al igual que otros muchos casos en el municipio de Cangas, el de esta carrretera está demasiado politizado. Ya no hay intereses vecinales, sino intereses partidistas y así va a ser muy difícil avanzar.