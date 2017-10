Pazos: "A investigación sobre os vertidos de Aldán se centra no vaciado dunha fosa séptica"

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) afirma que tanto la Policía Local como la empresa concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas están muy cerca de dar con los responsables del vertido de toneladas de heces a la playa de San Cibrán, en Aldán. Asegura que la investigación lleva a que puede ser el vertido de una fosa séptica en la canalización de pluviales y que hay muchas posibilidades de que el lunes se sepa con seguridad el origen de todo este vertido que cubrió el arenal de toneladas de heces. En un primer informe que tiene sobre su mesa no se descarta tampoco la posibilidad de que el vertido proceda del mar, de hecho es una hipóstesis sobre la que trabajan los técnicos.

Pero el regidor local está molesto con el presidente de la Cofradía de Pescadores de Aldán, Juan Manuel Gregorio, por asegurar que llamó a la Alcaldía y nadie le atendió. Afirma Xosé Manuel Pazos que no hubo ninguna llamada el miércoles por parte del patrón mayor a la Alcaldía y que él supo del vertido en primera instancia por la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro, que acudió a él para solicitar la presencia de la Policía Local en la playa de San Cibrán. Asegura que no supo de verdadero alcance del vertido hasta que habló con FARO DE VIGO.

Pazos aprovecha la oportunidad también para sacar los colores al PP que aprovechó la corriente para responsabilizar del citado vertido al actual gobierno local por la falta de mantenimiento de las canalizaciones. "É alucinante. Todos sabemos que as gaivotas son animais caroñeiros, pero son sabía que os seus representantes en Cangas querían emular tanto ao seu logotipo de partido".

Aclara que en los últimos dos años no se pueden deteriorar tanto las canalizaciones que ellos tuvieron que mantener durante todos los años que estuvo José Enrique Sotelo como alcalde, tantos como 12. "Se algo estaba mal xa estaba de antes. Culparnos ao goberno local desto é como se nós culpamos o PP do incendio do Bosque Encantado". También manifiesta el regidor local que si hay alguien conectado ilegalmente a la red no es de este mandato. Xosé Manuel Pazos afirma que el gobierno tiene la obligación de investigar y perseguir estos delitos y así lo está haciendo, con la ayuda de la Policía Local, la Autonómica y Seprona. El alcalde confía en que el lunes ya pueda ofrecer un resultado concreto de todas las investigaciones.